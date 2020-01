Plus d'infirmiers, de meilleures conditions de travail et un "Fonds Blouses blanches" pérennisé, voilà ce que réclament les syndicats

Il faut plus d’infirmiers, d’infirmières dans les hôpitaux. C’est le constat tiré par le KCE, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé.

Il faut investir fortement, dit le KCE, si on veut rendre le métier plus attractif, et améliorer la sécurité des soins.

Le KCE a analysé les données des hôpitaux, il a aussi mené une enquête auprès des infirmiers sur leur charge de travail, et la qualité des soins.

L’objectif était de vérifier l’adéquation des normes actuelles au vu des mutations du milieu hospitalier (vieillissement des patients par exemple et durée de séjour en diminution).

Le KCE recommande l’engagement de 5500 infirmiers

Le constat du Centre fédéral d’expertise des soins de santé est clair : il faut en urgence supprimer les situations à risques dès cette année. "Ce qui nécessiterait une augmentation des effectifs de 1629 équivalents temps plein, c’est-à-dire un budget annuel supplémentaire de près de 118 millions d’euros. Cette mesure doit être considérée comme le minimum absolu de ce qui doit être entrepris", insiste le KCE.

Dans un second temps, le KCE recommande de fixer un nombre optimal de patients par infirmier, par type de service (en fonction de l’intensité des soins et du type de pathologie) et par équipe (jour/nuit). "Pour les services de chirurgie, de médecine interne, de gériatrie, de revalidation et de pédiatrie, ce renfort représente environ 5500 infirmiers à temps plein, pour un budget annuel supplémentaire de plus de 403 millions d’euros", spécifie le KCE.

Des constats partagés par les syndicats, mais qui demandent des réponses plurielles

CNE et Setca ne peuvent que partager les constats du Centre fédéral d’expertise des soins de santé. Le Setca explique que les infirmiers travaillent en insécurité depuis de très nombreuses années. "Des soins et un suivi de qualité ne peuvent être garantis que si les professionnels exercent leur métier dans des conditions de travail de qualité", dit-il. Pour le Setca, il faut engager du personnel directement opérationnel. Il faut aussi permettre aux infirmiers de se consacrer prioritairement aux tâches qui relèvent de l’art infirmier en augmentant le nombre de collègues soignant, logistique, administratif. ET ces collègues sont directement disponibles. Ils sont aujourd’hui à temps partiel ou en contrat précaire.

Pour la CNE aussi, il faut agir simultanément sur divers leviers. Il est en effet impossible d’engager à court terme un nombre important d’infirmières, il n’y a pas assez de candidats, sauf organiser ce que le syndicat appelle " la traite des blouses blanches ", en allant chercher à l’étranger des infirmiers tout aussi utiles dans leur pays. Ce que refuse le syndicat chrétien. Il faut donc en parallèle stabiliser les contrats des personnels déjà en place et déléguer certaines tâches aujourd’hui assurées par le personnel infirmier à du personnel aide-soignant, logistique, administratif, paramédical, technique à embaucher rapidement. Il faut aussi, dit la CNE, améliorer sensiblement les conditions de travail du personnel : revalorisation salariale vacances annuelles, stabilité des horaires, formation continue. De quoi aussi accroître l’attractivité du métier et lutter contre la pénurie.

Fonds Blouses Blanches pérennisé

Le Parlement fédéral a récemment approuvé la création d’un fonds "blouses blanches", doté de 400 millions d’euros pour 2020. Pour 2019, un budget de 67 millions d’euros a déjà été dégagé. Comme le gouvernement fédéral est en affaire courante, pour 2020, les fonds ne peuvent être décidés que par trimestre. Les syndicats attendent que le parlement se prononce rapidement sur les premiers 100 millions prévus cette année.

Pour les syndicats, ce fonds de 400 millions d’euros doit être pérennisé pour les années qui viennent, faute de quoi les institutions hospitalières ne vont pas se lancer dans l’engagement de personnels, si leur financement n’est pas acquis dans la durée. "Un renforcement structurel des emplois sur le terrain ne sera obtenu que si le financement est garanti de manière récurrente", explique le Setca.

La CNE appelle aussi les parlementaires à être vigilants et à imposer aux ministres une exécution loyale des décisions qu’ils ont prises de manière unanime au parlement : à savoir de laisser aux partenaires sociaux sectoriels la liberté de négocier l’utilisation de ce budget. La CNE qui se dit inquiète des balises et limites que la ministre de la santé Maggie De Block et la ministre de l’emploi Nathalie Muyle entendent imposer par circulaire pour l’utilisation de ces budgets.