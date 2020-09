Plus aucun train direct entre Bruxelles et La Haye à partir de fin 2021

La liaison directe entre Bruxelles et la ville néerlandaise de La Haye disparaîtra à la fin 2021, a annoncé mardi la secrétaire d'État néerlandaise aux Infrastructures Stientje van Veldhoven. Elle promet toutefois que les voyageurs pourront se déplacer entre les deux villes plus rapidement qu'actuellement, et ce malgré un transfert.

Actuellement, un train Benelux relie quatre fois par jour les deux villes. A partir de la fin de l'an prochain, l'entreprise ferroviaire néerlandaise NS fera rouler davantage de trains entre l'aéroport d'Amsterdam Schiphol et Rotterdam, via Leyde et La Haye. A cause de cela, il n'y aura plus de place sur les voies pour le train Benelux.

Les voyageurs qui veulent se rendre de La Haye à Bruxelles ou inversement devront dès lors effectuer un transfert à Rotterdam ou à Breda. Mais, il s'agit d'une alternative plus rapide, souligne la secrétaire d'État. Malgré cette étape, la durée totale du voyage sera plus courte qu'à l'heure actuelle.

Les quatre trains Benelux qui ne circuleront plus seront rajoutés à ceux assurant la liaison entre la capitale belge et Amsterdam. Un train circulera ainsi seize fois par jour sur cette ligne au lieu de 12 actuellement.