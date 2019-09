Planter des haies en Wallonie : à quoi ça sert ?

Planter 4000 kilomètres de haies et/ou d’un million d’arbres, voilà une action très concrète prévue dans l'accord de gouvernement wallon présenté lundi à la presse. Mais à quoi cela sert-il et pourquoi en faire une priorité ? La réponse est à chercher dans les rapports sur la biodiversité qui sont alarmants et montrent une extinction des espèces à une vitesse sans précédent. Ainsi, selon le dernier rapport sur la biodiversité datant de mai 2019, plus d’1 million d’espèces sur les 8 millions que comptent la planète seraient menacées d’extinction.

En Belgique, les espèces les plus menacées sont les reptiles (57%), les fourmis (52%) et les amphibiens (43%). La situation est précaire pour d’autres catégories d’insectes comme les araignées et les libellules (plus de 33% de leurs populations sont au bord de l’extinction). Plusieurs espèces de scarabées et de papillons ont d’ores et déjà disparu. La survie de près de 30% des oiseaux et de 28 % des mammifères serait également compromise.