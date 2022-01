Plan National de Sécurité 2022-2025 : "Inapplicable sans renforcer la police judiciaire" estime le Collège des procureurs généraux

Pour le procureur général de , Ignacio De la Serna, actuel président du Collège des procureurs généraux : "Nous avons une opportunité historique aujourd’hui de démanteler des organisations criminelles dangereuses actives sur notre territoire dans le cadre de gros dossiers liés au trafic de drogues" mais ajoute-t-il "faute de moyens humains suffisants nous risquons de laisser passer cette opportunité unique".

Mais les problèmes ne concernent pas seulement le dossier SKY ECC, car globalement en matière de criminalité organisée, les phénomènes deviennent de plus en plus complexes, volumineux et chronophages. Sans renforcer en personnel et équipement la police judiciaire fédérale, certaines enquêtes ne sont plus possibles, notamment en matière de criminalité financière. Il ne suffira pas de modifier un bout de texte dans le PNS pour changer la situation. Sauf à entretenir les illusions ou se donner bonne conscience.

Dans l’arrondissement de Bruxelles, le procureur général Johan Delmulle avait déjà pris la décision en septembre dernier de limiter les enquêtes en ces matières : "À partir d’aujourd’hui, nous serons obligés de faire des choix pour savoir dans quelles enquêtes nous allons investir la main-d’œuvre spécialisée et quelles plaintes ou faits ne seront plus traités par la PJF de Bruxelles", avait indiqué Johan Delmulle dans sa mercuriale de rentrée judiciaire.