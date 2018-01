Des hypermarchés Carrefour se mettent en grève en Wallonie et à Bruxelles

Plusieurs hypermarchés Carrefour ont fermé leurs portes cet après-midi en protestation à l'annonce du "plan de transformation" du groupe, qui pourrait affecter jusqu'à 1233 emplois. Les hypermarchés d'Evere, de Belle-Ile (à Angleur), des Grands Prés à Mons et d'Auderghem ont déjà tiré les volets.

Les hypermarchés de Haine St-Pierre, de Soignies et de Froyennes ont également décidé de se mettre en grève, annonce la CNE, la Centrale nationale des employés.

Près d'un emploi sur 10 (hors franchisés) est menacé

Sur les 1233 emplois menacés, on en compte 1053 au sein des hypermarchés du groupe et 180 au sein du siège à Evere.

En Belgique, Carrefour emploie 11.500 personnes (8500 équivalents temps plein), sans compter le personnel des magasins franchisés. Près d'un emploi sur 10 au sein du personnel Carrefour est donc menacé.

Les hypermarchés ciblés par le "plan de transformation"

Avec ce plan de transformation, le groupe Carrefour cible particulièrement le modèle de l'hypermarché. En parallèle à la fermeture de deux hypermarchés (à Genk et Angleur), trois seront transformés en supermarchés (Westero, Brugge Sint-Kruis et Haine-Saint-Pierre) et celui de Turnhout sera exploité avec une plus petite surface.

Parallèlement, Carrefour Belgique annonce qu'il ouvrira 30 nouveaux supermarchés et magasins de proximité "Express", ainsi que 70 nouveaux points de retraits e-commerce.

Notons que Carrefour compte en Belgique 45 hypermarchés, 443 supermarchés et 296 magasins "Express", tous franchisés.

