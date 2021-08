Plan de relance : des millions d’euros disponibles pour amener les navetteurs à vélo vers Bruxelles

P. Michalle avec C. Dath et H. Messoudi

Une première tranche d’argent européen promise dans le cadre du plan de relance est arrivée dans les caisses de l’Etat belge. Ce financement conditionnel doit servir prioritairement à la transition environnementale avec un volet important consacré à la mobilité. Désengorger les accès à la Capitale pour ceux qui y travaillent en journée Pour Thomas Dermine, secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, le plan de relance est une opportunité à saisir : "les rejets de C02 liés au transport représentent plus de 20% de nos émissions et donc il faut investir massivement dans l’infrastructure de la mobilité douce si on veut réussir la transition climatique". Via le plan de relance européen, ce sont près de 400 millions d’euros qui serviront à financer des infrastructures cyclables un peu partout en Belgique. Une partie de ce budget sera consacrée au principal défi de la région bruxelloise sur le plan de la mobilité, à savoir désengorger les accès à la Capitale pour ceux qui y travaillent en journée.

Bruxellois, Flamands, Wallons, ensemble pour désengorger la Capitale

Pour y parvenir, situation trop rare pour n’être pas soulignée, gouvernement fédéral et régions sont parvenus à s’entendre sur un projet commun, à savoir construire des "autoroutes" réservées aux cyclistes et qui surplomberont le ring qui ceinture la région bruxelloise. Le terme "autoroute" s’inscrit comme un rappel du tournant des années 50 où celles-ci ont été construites pour permettre à la voiture d’entrer et sortir rapidement des grandes villes. Un monopole de la voiture durant des décennies Une situation qui a montré ses limites avec la densité croissante du trafic au fil du temps : "on est dans une période d’ajustement" souligne Thomas Dermine "où on a eu un monopole de la voiture durant des décennies et cela reste un moyen de transport très confortable, mais aujourd’hui face au défi climatique il faut qu’on repense comment on partage l’espace et cela se passe via le développement d’une infrastructure adaptée comme il en existe déjà". Dans de nombreux pays et aussi en Belgique, des espaces cyclistes audacieux existent pour permettre une cohabitation avec les autres modes de transports. Franchir rapidement le ring à vélo Si certains projets de mobilité douce étaient déjà lancés par les régions avant le plan de relance, les fonds européens vont permettre de mieux les connecter sous l’égide du fédéral. Concrètement d’ici 2026, la Capitale devrait disposer d’un réseau permettant aux cyclistes de franchir rapidement le ring au départ de la ceinture de communes entourant la région Bruxelloise. L’objectif étant d’inciter les navetteurs à utiliser le vélo, principalement électrique, plutôt que la voiture comme moyen de déplacement privilégié pour rejoindre leur lieu de travail.

Un premier tronçon de 12 km longera l’autoroute E411

En Wallonie, un projet d’autoroute cyclable est sur la table. Et même plus que ça. Les budgets ont été alloués et les vélos doivent y circuler avant 2026 pour respecter l’accord avec l’Europe. 14 millions d’euros du plan de relance européen permettront de créer deux axes entre le Brabant Wallon et Bruxelles. Le premier tronçon longera l’autoroute E411 sur 12 kilomètres. Le second sera construit sur 15 kilomètres le long de la N275.

Un développement du réseau cyclable au sein des 19 communes de la région bruxelloise

A Bruxelles, où de nombreux efforts ont déjà été réalisés en faveur des cyclistes, on ne peut pas vraiment parler d’autoroutes du vélo, mais deux projets de pistes cyclables sont également retenus. Sans un calendrier de réalisation précis fixé, les usagers à deux roues pourront emprunter une route qui rejoint le parc du Cinquantenaire et le Carrefour Loi/ Charlemagne. De plus, 6,5 kilomètres d’asphalte viendront compléter la piste cyclable entre Schaerbeek et Anderlecht, en passant par les communes de Bruxelles-Ville, Jette, Molenbeek et Koekelberg. Enfin, la capitale compte créer 15 kilomètres de nouvelles pistes cyclables qui viendront s’ajouter à son réseau et d’en rénover 5 kilomètres.

La Flandre garde une longueur d’avance et s’apprête à améliorer son réseau cyclable

La Flandre, déjà bien plus avancée sur les pistes cyclables que la Wallonie et Bruxelles, a aussi des projets plein la tête. Elle envisage de créer au moins 65 kilomètres de pistes et d’améliorer le confort des cyclistes sur plus de 290 kilomètres à travers son territoire.