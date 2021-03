Plan de relance de l’UE : "se limiter aux investissements européens ne suffit pas", prévient Dermine

Se limiter aux investissements du Plan de relance européen ne suffira pas pour assurer la transition vers une société plus durable et plus juste, a souligné jeudi le secrétaire d'Etat à la Relance Thomas Dermine, soutenu par un avis conjoint de trois organes consultatifs du gouvernement.

Le Conseil central de l’économie (CCE), le Conseil fédéral du développement durable (CFDD) et le Conseil national du travail (CNT) ont approuvé ce jeudi cet avis conjoint sur les projets d’investissement de la Belgique pour le Plan de reprise et de résilience (PRR) de l’UE pour la période post-Covid.

"Ils demandent d’inscrire le PRR dans un plan d’investissements plus large que le plan européen, à l’image de ce qu’ont fait les Régions", a indiqué M. Dermine (PS) dans un communiqué.

Le secrétaire d’État dit abonder dans ce sens, en rappelant que l’ambition du gouvernement est d’atteindre un niveau d’investissement public de 3,5% du PIB en 2024 et 4% en 2030. "Cela représente 13,1 milliards d’euros d’investissements supplémentaires sur la période 2020-2024".

La part que la Belgique peut aller chercher, de la Facilité européenne pour la reprise et la résilience (RRF), étant de 5,9 milliards, elle permettra de couvrir 45% de l’effort de 13,1 milliards d’euros sur la période 2020-2024. Dès lors, "l’effort résiduel d’investissement public afin d’atteindre l’objectif de 13,1 milliards d’euros s’élève à 7,2 milliards d’euros", souligne Thomas Dermine.