Plan de relance de l’UE : la variation des enveloppes de relance en discussion

Il y a discussion au niveau des États et au niveau européen sur les implications des variations de montants des fonds de la Facilité pour la reprise et la résilience, a indiqué mardi le Premier ministre Alexander De Croo, en Comité d’avis fédéral chargé des Questions européennes.

Que doivent faire les pays qui ont introduit un plan de relance national à l’Europe mais vont certainement voir leur enveloppe baisser par rapport aux premières estimations ? Quels projets devront être abandonnés, et quelles réformes maintenues ?

C’est le cas de la Belgique, qui connait une reprise économique plus forte que prévu. Sur base d’estimations, l’UE avait calculé que le pays recevrait un total de 5,9 milliards d’euros de subventions pour la période 2021-2026. Un premier montant (un préfinancement) a déjà été versé. Mais le total définitif ne sera connu qu’en juin prochain, car il dépend pour une partie de l’évolution du PIB réel en 2020 et 2021. Or, comme la reprise économique dépasse pour le moment les attentes, ce montant global a toutes les chances de baisser, ce que soulignait récemment la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker.

Interrogé à ce sujet à la Chambre en vue du sommet européen de jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo a affirmé que la Belgique ferait "tout pour préserver son enveloppe". Il n’y a pas encore de décision sur d’éventuels changements à apporter au plan de relance, selon lui. L’Europe doit aussi déterminer ce qu’il advient des moyens qui seraient finalement non attribués. Va-t-elle lever moins de fonds sur les marchés financiers, par exemple ?

Tout cela doit encore être éclairci, indique-t-on dans l’entourage des institutions européennes.