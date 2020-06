Plan d’investissements dans les logements publics wallons : "C’est nécessaire à la fois socialement, environnementalement et économiquement"

Le gouvernement wallon a annoncé ce jeudi un grand plan d’investissement pour la rénovation du logement public.

Ce "Plan Marshall" du logement wallon, prévu dans l’accord de gouvernement PS-MR-Ecolo, s’élèvera à plus de 1,2 milliard d’euros.

Le ministre socialiste du logement wallon Pierre-Yves Dermagne était l’invité de la matinale de La Première pour évoquer ce plan : plusieurs fois annoncée par les précédents gouvernements wallons, cette promesse de rénovation massive sera-t-elle respectée ? En a-t-on les moyens ?

Pour le ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, ce plan permettra de rénover 25.000 logements publics d’ici 2024. Il s’agira "d’activer ce plan le plus rapidement possible en simplifiant les procédures, en les accélérant et en travaillant sur la base de critères objectifs". Pour Pierre-Yves Dermagne le but est de mettre l’accent sur les logements les plus énergivores alors que "80% du parc date des années cinquante à nonante" avec "une performance énergétique d’un autre temps".

Il s’agira donc de mettre l’accent sur l’amélioration des performances énergétiques de ces logements "mais aussi d’améliorer la sécurité et la salubrité de ces logements".