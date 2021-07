Plan d’Aménagement Directeur : Ecolo souhaite plus de temps pour consulter les projets

Ecolo a demandé lundi, par l’entremise de la députée bruxelloise Isabelle Pauthier que le gouvernement bruxellois donne le temps de consulter les différents projets du Plan D’Aménagement Directeurs de zones en développement de la capitale.

Le gouvernement bruxellois a approuvé récemment les nouvelles versions des projets de Plans d’Aménagement Directeurs (PAD) Josaphat et Mediapark. Ces grands projets urbains seront présentés et soumis à une nouvelle enquête publique, probablement en septembre, tandis que la première version du projet de PAD Midi arrive dans le débat public.

Aux yeux des Verts, le principe même des enquêtes publiques en Urbanisme suppose que "quiconque peut demander à être entendu". Pas seulement les riverains même si, bien entendu, ils sont les premiers concernés, mais aussi les associations et tou (te) s les Bruxellois(e) s intéressé(e) s par le développement de la ville. Pour Ecolo, il importe que cela puisse se faire dans la sérénité. .

Lors de la réunion de commission du développement territorial, la députée Ecolo, Isabelle Pauthier, a affirmé lundi que dans la pratique, un certain nombre de freins à la participation persistent, aux rangs desquels les enquêtes publiques simultanées. Dans le cadre du processus d’élaboration des projets PAD, la Région a fait le choix en 2019 de soumettre les différents projets de PAD par vagues successives, faisant ainsi se chevaucher plusieurs enquêtes publiques. Ce fut le cas des projets de PAD Gare de l’Ouest et Mediapark soumis simultanément à l’enquête publique du 20 février au 29 avril 2019. Idem pour les PAD Josaphat et Hermann-Debroux qui furent tous deux en enquête publique du 3 octobre au 2 décembre 2019, presque en même temps que le projet de PAD Loi et ses milliers de pages soumises à enquête publique du 7 octobre au 5 décembre 2019. C’est une situation problématique puisque chaque projet se compose de plusieurs dizaines de fichiers à lire et analyser, a-t-elle précisé pour soutenir la demande écologiste.