Plainte de la FWB contre deux ASBL pour détournement de millions d'euros de fonds publics

La Fédération Wallonie-Bruxelles a porté plainte en 2018 à l'encontre de l'ex-ASBL Domaine de Beauplateau, à Saint-Ode (province de Luxembourg), et de son antenne bruxelloise La Sonatine pour détournement de fonds publics dans le secteur de l'aide à la jeunesse, en vue de récupérer plusieurs millions d'euros, indiquent jeudi les journaux du groupe Sudpresse.

Pour le député PS Mourad Sahli, "il s'agit probablement de l'une des plus importantes affaires de détournement de fonds publics dans le monde associatif, tous secteurs confondus".

Les deux ASBL géraient des places en hébergement, un accueil d'urgence, un projet pédagogique particulier et un centre d'accueil spécialisé. Dans la foulée, le directeur a créé diverses sociétés, "souvent gérées par les membres de sa famille", dont une coopérative de production de pleurotes en entreprise d'apprentissage professionnel, des sociétés fiduciaires et immobilières, un restaurant, une entreprise de restauration collective et une imprimerie, "toutes créées, pour tout ou partie, avec des fonds publics, des subventions des services de l'aide à la jeunesse", expose le député.

"Progressivement, du fait de l'utilisation des subventions à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées, notamment le paiement des charges sociales du personnel, les ASBL ont constitué une dette sociale - Office national de sécurité sociale (ONSS) et précompte professionnel - qui s'élève à 5,5 millions d'euros dont 3,5 millions en principal, ce qui correspond aux fonds détournés de l'aide à la jeunesse."

La ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) s'est dite "sidérée" par l'ampleur des dettes accumulées, même si la situation est suivie par la FWB depuis des années. Le conseil de la FWB a sollicité un nouvel accès au dossier, qui est à l'instruction. De son côté, l'ASBL Domaine de Beauplateau conteste fermement ces allégations.