Plainte de la FWB contre deux ASBL pour détournement de fonds publics

De l'argent public dédié à l'aide à la jeunesse aurait été détourné par l'ex-ASBL " Domaine de Beauplateau" , à Sainte-Ode et son antenne bruxelloise "La Sonatine".

La Fédération Wallonie-Bruxelles a porté plainte en 2018 à l'encontre de ces deux ASBL pour détournement de fonds publics dans le secteur de l'aide à la jeunesse, indiquent jeudi les journaux du groupe Sudpresse.

Pour le député PS Mourad Sahli, "il s'agit probablement de l'une des plus importantes affaires de détournement de fonds publics dans le monde associatif, tous secteurs confondus".

Les deux ASBL géraient des places en hébergement, un accueil d'urgence, un projet pédagogique particulier et un centre d'accueil spécialisé. Dans la foulée, le directeur aurait créé diverses sociétés, "toutes créées, pour tout ou partie, avec des fonds publics, des subventions des services de l'aide à la jeunesse", expose le député.

"Progressivement, du fait de l'utilisation des subventions à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées, notamment le paiement des charges sociales du personnel, les ASBL ont constitué une dette sociale - Office national de sécurité sociale (ONSS) et précompte professionnel - qui s'élève à 5,5 millions d'euros dont 3,5 millions en principal, ce qui correspond aux fonds détournés de l'aide à la jeunesse."

Nous avons contacté la ministre de l'Aide à la Jeunesse, Valérie Glatigny (MR) qui a confirmé cette plainte déposée en 2018 et la suspicion de détournements de fonds vers des sociétés qui n'avaient pas pour objet l'aide à la jeunesse. La ministre n'a, par contre, pas voulu avancer de montants, vu que l'instruction était toujours en cours. Le 5 juin dernier, le conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles a sollicité un nouvel accès au dossier.

Rappelons que depuis 2016 , l'ASBL " Domaine de Beauplateau" est en liquidation. Dans un communiqué, le dernier directeur en fonction de cette ASBL réagit. " J'apprends avec stupéfaction que des plaintes portant sur d'éventuels détournements de fonds publics seraient à l'instruction et ce, malgré que cette ASBL soit en liquidation depuis février 2016, c'est la première fois que cette information s'officialise. Après un contact avec le liquidateur, cette information n'était pas encore portée à sa connaissance".

L'ancien directeur estime que les propos du député Mourad Sahli " apparaissent manifestement par méconnaissance du dossier et donc par conséquence, deviennent diffamatoires. "

Dans un autre communiqué, l’ASBL "AJ Beauplateau" tient à clarifier qu’elle n’est en rien liée avec les affaires dont l’article fait mention.

L’ASBL "AJ Beauplateau" a été créée dans le cadre du projet d’accueil de MENA (Mineurs Etrangers Non Accompagnés) et d'une convention conclue entre FEDASIL et le secteur de l’Aide à la Jeunesse.

Ce projet a été initié à la suite de la libération des infrastructures par l’ASBL "Domaine de Beauplateau" en 2016.

L'ASBL "AJ Beauplateau" déplore l’amalgame qui est fait par le Député Mourad Sahli, et dénonce "une volonté de nuire à un projet qui n’est lié en rien avec le passé de l’ASBL Domaine de Beauplateau".