Plainte contre le musée de Tervuren: la vente du manuscrit d'Albert Lapière est annulée

En réaction à la polémique générée autour de la vente du manuscrit d'Albert Lapière, la salle de vente "Les Ventes Ferraton-Damien Voglaire" a annoncé vendredi sa décision de retirer le lot concerné, qui devait être proposé en vente aux enchères dans l'après-midi.

Un collectif d'activistes liés entre autres au mouvement Bruxelles Panthères, d'universitaires, d'avocats et de juristes, a annoncé jeudi avoir porté plainte auprès du procureur du roi de Bruxelles contre le Musée de Tervuren pour recel d'objet volé, en respect de l'article 505 du Code pénal. Elle vise le masque Luba, emblème du musée, qui aurait été acquis lors du pillage d'un village congolais en 1896.

Cette plainte concerne également la salle de ventes "Les Ventes Ferraton - Damien Voglaire" pour soustraction de preuves. Le collectif appelait cette dernière à annuler la mise aux enchères des écrits du lieutenant Albert Lapière au motif qu'ils seraient de nature à prouver le délit de recel mais aussi plus largement des faits de crimes, de meurtres, de mises en esclavage et au travail forcé, de tortures et de pillages. Les membres du collectif estimaient que leur vente à un particulier pourrait compliquer voire empêcher leur consultation par les instances judiciaires.

La salle de vente "Les Ventes Ferraton-Damien Voglaire" a précisé que ce journal est resté dans la famille D'Albert Lapière jusqu'à il y a quelques années. Celle-ci l'a prêté au musée de Tervuren en 1947 afin qu'il puisse en faire une copie. "Le texte a par ailleurs été publié il y a quelques années", a souligné Damien Voglaire, le directeur de la salle de vente dans un communiqué. "Ce manuscrit n'est donc pas inédit mais est un témoignage capital dans l'histoire coloniale belge."

Des membres du collectif se rendront à la vente aux enchères pour s'assurer du retrait du lot en question.