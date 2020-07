Piscines, parcs d'attractions, cinémas : la Belgique passe à la phase 4 de son déconfinement ce mercredi

Attendue impatiemment par de nombreux secteurs d'activités, la phase 4 du déconfinement de la Belgique face au reflux de la pandémie de Coronavirus entre en application ce mercredi 1er juillet. Elle est synonyme de nouveaux assouplissements.

La bulle des contacts privés désormais autorisés passe de 10 à 15 personnes par individu et par semaine.

Un système de réservation

Une série d'activités peuvent également reprendre, sous conditions. Ainsi, les piscines sont autorisées à rouvrir leurs portes, de même que les salles de spectacles et de cinéma, les salles de jeux de hasard, les salles de fêtes et de réceptions (limitées à 50 personnes jusque fin juillet, et 100 personnes à partir d'août), les parcs d'attractions, les plaines de jeux couvertes, les centres de bien-être et les saunas.

Nombre de ces établissements fonctionneront toutefois avec un système de réservation, et pour un créneau horaire bien précis. Les personnes intéressées sont donc invitées à s'informer préalablement.

Un joueur par machine à sous

Dans les casinos, un seul joueur sera autorisé par machine à sous, qui devront être séparées par 1,5 mètre de distance au moins, ou à défaut une plaque en plexiglass. Les tables de jeux, jetons et autres cartes devront être suffisamment désinfectées. Ces établissements devront fermer à 1h.

Les jacuzzis et les hammams ne pourront quant à eux rouvrir que pour des soins privatisés.

Les marchés bénéficieront eux aussi de cet assouplissement, avec la levée de l'interdiction de dépasser les 50 étals.

L'obligation de faire ses courses seul ainsi que la limite de temps seront également supprimés dans les magasins où le port du masque ne sera finalement pas obligatoire. La question avait divisé les experts, qui y semblaient favorables, et le monde politique.