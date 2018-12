Piquets de grève de la police à Charleroi, Liège et Bruxelles

Les policiers en grève depuis jeudi matin. Des piquets sont installés devant les commissariats de Charleroi et de Liège et devant les bureaux de la police fédérale à Bruxelles.

Les syndicats policiers débrayent en front commun, ils dénoncent leurs conditions de travail et un manque criant d'effectifs.

"Il faut savoir qu'il manque à peu près 3700 policiers en Belgique. Que ça coûte très cher aux zones de police qui doivent pâlir la faillite virtuelle de la police fédérale. Toutes les zones doivent envoyer du personnel à Bruxelles pour pallier à ces manques. Donc les policiers locaux ne savent plus faire leur travail. Donc c'est les citoyens qui en pâtissent", explique Thierry Belin, le secrétaire national du Syndicat National Police.

Pas de revalorisation salariale

A Liège, les agents sont rassemblés depuis 6h ce matin. Pour Eddy Quaino, permanent CGSP police, cette action est inhabituelle, mais elle est le reflet du ras le bol des policiers.

"C'est la première fois que je connais un préavis comme ça de 48h, avec les premières 24h qui sont consacrées aux revendications policières. Et les deuxièmes 24h, qui sont plus interprofessionnelles, avec la mise en avant du dossier pension et le pouvoir d'achat."

Il ajoute que 'le manque de personnel est une chose, mais on parle aussi de revalorisation salariale". "Ça fait 19 ans que les policiers n'en ont pas eu. Il y a un certain nombre de mesures qui sont défavorables au personnel, comme la révision du cumul des jours de congés de maladie, la réforme du statut disciplinaire. Ce sont des choses que l'on ne veut pas voir arriver sur la table des négociations avec le gouvernement. Donc on va tout faire pour combattre ces mesures."

En Flandre aussi, les policiers mènent des actions, qui devraient se maintenir vendredi encore. Et ce ne sera pas la seule, il y aura une vague de grève dans tout le pays.

