Pieter Timmermans (FEB) se dit "déçu", "on espérait vraiment finaliser certains dossiers"

A la suite de la démission du Premier ministre, la fédération des entreprises de Belgique (FEB) se dit préoccupée par certains dossiers qui pourraient être jetés à la poubelle. "Je suis déçu parce qu'il y avait pas mal de dossiers qui étaient prêts",confie l'administrateur délégué de la FEB Pieter Timmermans,"je songe au budget mobilité qui a été voté en commission et devait encore être voté en séance plénière. Il y avait le jobs deal..." Et ajoute: "Je suis déçu parce que je ne sais pas ce qu'il va se passer maintenant."

Dans tous les cas - et alors que la décision du Roi reste en suspens - Pieter Timmermans ne se dit pas favorable à des élections anticipées: "Tout le monde attendra quand même les élections de mai pour entamer les discussions sur la formation d'un gouvernement". D'autant que, ajoute-t-il, "il y a tellement de problèmes à régler. Il y a la pénurie sur le marché de l'emploi, le Brexit, l'Italie..."

Est-ce le plan tombe à l'eau?

Avec le gouvernement, "il y a une rupture parce qu'on espérait vraiment finaliser certains dossiers", répète-t-il, "je pense au jobs deal. Il y a des emplois en pénurie et il y avait un plan prêt de 28 mesures. Est-ce qu'il tombe à l'eau?"

Si le gouvernement se retrouve en "affaires courantes", il y aura un risque accru autour de l'approvisionnement en électricité au mois de janvier et février, reconnaît Pieter Timmermans, sans trop s'inquiéter. "Quand le gouvernement n'est pas là avec toutes ses compétences c'est plus difficile de gérer la situation", dit-il, "mais lorsqu'il y a vraiment une urgence, je pense que gouvernement et Parlement vont vouloir résoudre le problème."

Quel impact ces "affaires courantes" pourraient-elles avoir sur le climat entre partenaires sociaux? Et ce, alors que les syndicats étaient encore dans la rue il y a une semaine. "C'est difficile à dire. On a convenu entre partenaires sociaux qu'il y a une volonté d'aboutir", explique Pieter Timmermans. "Aujourd'hui, on a dit qu'on veut quelque chose d'équilibré entre syndicats et patrons. Théoriquement, on n'a pas besoin d'un gouvernement pour décider."