Pieter Timmermans, de la FEB : " Si le PS et la N-VA n’aboutissent pas vite, il faut un gouvernement de redémarrage"

Dans une carte blanche sur le site de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, Pieter Timmermans, son administrateur délégué, réitère sa demande au PS et à la N-VA, sans les citer, de voir les négociations fédérales connaître un nouvel élan, maintenant que tous les niveaux de pouvoir du pays ont leur gouvernement. Pour lui, " en l’absence d’un gouvernement fédéral doté des pleins pouvoirs, il ne sera pas évident de réagir aux chocs externes, comme l’impact du Brexit." Et il évoque les multiples défis : augmentation du taux d’emploi, réduction des embouteillages ou encore une politique crédible et ambitieuse en matière de climat et d’énergie.

De nouvelles élections ne constituent pas une option

Pour Pieter Timmermans, avec de nouvelles élections, le pays repartirait à nouveau dans des mois de campagne électorale et donc, ce serait du temps perdu. Et donc, pour lui, à défaut d’avancées rapides, " une période d’apaisement devra intervenir, durant laquelle les partis politiques devront réfléchir." Et il souhaite durant cette période qu’un gouvernement de redémarrage se mette au travail avec une équipe restreinte, pour une période limitée et avec un programme restreint.

Qui composerait ce gouvernement ?

Pieter Timmermans ne va pas plus loin. Il ne prend pas trop de risques en ne citant pas les partis qui pourraient composer ce gouvernement restreint. Sur cette base-là, difficile de savoir quelle politique mènerait ce gouvernement restreint et temporaire. Ou alors, sans le dire, il songe à l’actuelle équipe Michel, qui est minoritaire et en affaires courantes depuis décembre 2018, comme épine dorsale mais avec qui à ses côtés ? Bref, dans le contexte du moment, même cette idée serait très compliquée à mettre sur pied.