Pieter de Crem : "Si on constate que les interdictions ne sont pas respectées il y aura les sanctions administratives"

Ce week-end, les vacances de Pâques ont commencé sous un soleil radieux. Alors les Belges ont-ils continué à observer les règles de confinement ? Et la police dispose-t-elle des outils clairs pour déterminer si elles sont respectées ainsi que le matériel de protection nécessaire pour accomplir sa mission de contrôle ? "Dans l’ensemble les règles sont bien, ce week-end il y a eu que très peu de déplacements dans les lieux publics mais de temps en temps la police a dû intervenir", a précisé Pieter De Crem (CD & V), le ministre de l’Intérieur.

La délicate question de la balance entre indispensables mesures de restriction et respect des libertés individuelle alors qu’un groupe d’experts a commencé à plancher sur un scénario de sortie progressive du confinement se pose aussi. Celui-ci, prévu pour durer jusqu’au… et la Première ministre, Sophie Wilmès, disait qu’il pourrait durer jusqu’au 3 mai dans son allocution adressée aux Belges. "Ce sont des mesures de santé publique et ce qui prime […] c’est l’intérêt commun qui coïncide avec l’intérêt individuel", indique Pieter De Crem.

Les sanctions administratives sur la table

Il n’est pas question de durcir les mesures et l’arsenal de la police, a martelé le ministre de l’Intérieur. Pas question donc de mettre en place des visites domiciliaires ou encore de couvre-feu. "Il y a le panier de mesures qui ont été prises et en ce moment, il n’y a pas d’autres mesures".

►►► Lire aussi : confinement en Belgique : les sanctions administratives illégales ? Plus pour longtemps

S’il y avait des suggestions du panel scientifique concernant le durcissement des mesures, Pieter De Crem insiste, l’intention du gouvernement a été d’éviter cela, en préférant l’option de demander inlassablement aux Belges de respecter les mesures de confinement. Mais il est formel, "il n’y a jamais eu l’intention de traiter la question de l’inviolabilité du domicile".

►►► Lire aussi : coronavirus : pourquoi tant de gens bravent le confinement ?

Ce qui change désormais, c’est que les sanctions administratives sont désormais légales, par arrêté royal. Le montant c’est 250 euros, payable immédiatement. "Si on constate que les interdictions ne sont pas respectées il y a désormais cette sanction administrative". La mesure entre désormais au moniteur belge.

La police protégée

Oui mais voilà, pour faire appliquer ces sanctions, et toutes les mesures du confinement il faut une police sur le terrain. Or, agacée de ne pas être protégée, la police fédérale a déposé un préavis de grève pour ce vendredi.

Pieter de Crem l’affirme, des dizaines de milliers de masques vont être distribuées et nous serons en mesure " de fournir des masques tous les policiers et policières qui pourront se protéger".