Pieter De Crem, ministre de l’Intérieur : "Restez autant que possible en Belgique"

Le Comité de concertation qui s’est réuni dimanche matin à l’initiative de la Première ministre Sophie Wilmès a décidé de maintenir la prochaine réunion du Conseil national de Sécurité (CNS) à jeudi, ont fait savoir les autorités dans un communiqué.

Selon les conclusions de ce comité, "la recrudescence de l’épidémie de coronavirus s’illustre, à ce stade, par plusieurs problèmes particulièrement localisés et non une dispersion généralisée. Les chiffres sanitaires sont donc influencés par des foyers épidémiologiques circonscrits, liés à des événements et/ou des cercles sociaux particuliers. La méconnaissance ou le suivi moins strict des 'règles d’or' et des gestes barrières sont fréquemment le facteur déclenchant".

Si la date du 1er août devait correspondre à l’un ou l’autre assouplissement supplémentaire, il semble que cela ne soit plus à l’ordre du jour. On n’en est pas à reparler de confinement, mais voyager à l’étranger, même si ce n’est pas interdit, n’est peut-être pas la meilleure idée, selon le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem, l’un des rares à s’exprimer à l’issue du Comité de concertation dimanche. "Mon conseil serait le suivant : si vous n’avez pas encore réservé, restez autant que possible en Belgique", a-t-il indiqué au micro de la VRT.

Nombre de cas de contamination en hausse

Si une recrudescence est constatée, les indicateurs sur les hospitalisations et les décès sont stables, pointe le Comité. En effet, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a augmenté à 127,4 personnes en moyenne chaque jour entre le 8 et le 14 juillet, alors que cette moyenne quotidienne était de 87,1 personnes sept jours plus tôt.

Le nombre d’admissions à l’hôpital n’a guère évolué sur le même laps de temps, et reste proche de 10 personnes quotidiennes. Le nombre de décès est lui tombé à 1,6 par jour, du 8 au 14 juillet.

