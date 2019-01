Pieter De Crem (CD&V) se présentera quand même aux élections de mai prochain

Pieter de Crem tirera finalement la liste fédérale du CD&V en Flandre orientale lors des élections de mai prochain, rapporte mardi De Tijd. Initialement, le ministre de l'Intérieur avait annoncé qu'il se consacrerait exclusivement au maïorat d'Aalter mais la chute du gouvernement a changé la donne.

Par ailleurs, à Anvers, Koen Van den Heuvel tirera la liste régionale du CD&V et Servais Verherstraeten la liste fédérale. Kris Peeters, lui, tirera la liste européenne du parti.

Les autres têtes de liste du CD&V étaient déjà connues: Hilde Crevits à la Région et Hendrik Bogaert au fédéral en Flandre occidentale; Peter Van Rompuy (Région) et Koen Geens (fédéral) en Brabant flamand; Lode Ceyssens (Région) et Wouter Beke (fédéral) dans le Limbourg.