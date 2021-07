Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la FWB : "Je n’ai pas envie de me mettre à genoux devant les Flamands"

La semaine dernière, Frédéric Daerden, le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles a tiré à nouveau la sonnette d’alarme et a reconnu que l’évolution de la situation budgétaire de l’entité n’était pas soutenable, menaçant à terme son intégrité.

Pierre-Yves JEHOLET, le ministre-président MR de la Fédération Wallonie-Bruxelles, régionaliste convaincu, affirme également que la situation financière n’est pas tenable, qu’on doit assainir les budgets et surtout que la FWB ne peut pas vivre en déficit.

En 2020, ce déficit historique en question était de 1,9 milliard en 2020, l’entité prévoit à nouveau un trou de 1 milliard d’euros cette année. Un dérapage qui devrait d’ailleurs se renouveler d’année en année jusqu’à la fin de la législature, en 2024.

"2024, c’est demain. Je ne vais pas brader et régionaliser les compétences si c’est pour ne pas faire mieux. Le débat n’est pas institutionnel, le débat c’est la modernité, l’efficacité des politiques que l’on mène. Non, on ne va pas refédéraliser toute une série de compétences. Il faut le faire avec sérénité et avec intelligence", ajoute-t-il.

Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président MR de la Fédération Wallonie-Bruxelles affirme qu'il faut réfléchir à l'avenir et ce, avant 2024. "Je serai là pour défendre les francophones pour défendre un lien entre Bruxelles et la Wallonie qui est distendu aujourd'hui et qui est essentiel notamment par rapport à l'ambition flamande. Je n'ai pas envie demain de me mettre à genoux devant la Flandre", dit-il au micro de Matin Première.