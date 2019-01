Pierre-Yves Jeholet: "Le PS et la FGTB ne veulent rien changer à l'état de la Wallonie"

Le ministre wallon de l’Économie, Pierre-Yves Jeholet, souhaite que la réforme des APE soit adoptée sans délai. Pour lui, pas question d’accepter de nouveaux amendements de la part d’un Parti socialiste qui se fait dicter la marche à suivre par la FGTB.

Ce mardi, les députés wallons socialistes et Ecolo vont déposer des amendements à la réforme des APE (aides à l’emploi). "Je regrette ces manœuvres de retardement par rapport à une réforme qui est essentielle pour près de 65.000 travailleurs et 4.000 employeurs. Il y a eu beaucoup d’intoxication, de fausses informations, on a n’a pas dit la vérité aux travailleurs : nous ne voulons pas supprimer de l’emploi", réagit Pierre-Yves Jeholet au micro de Matin Première.

En Région wallonne, le Forem, les aides à l’emploi et à la formation représentent 2,5 milliards. La réforme proposée par le ministre de l’Économie concerne environ un milliard d’euros. Il compte ainsi améliorer la transparence et l’équité dans l’attribution de ses subventions : "On doit en augmenter l’efficacité quand on sait que le taux de chômage est le double de celui en Wallonie."

Pour lui, pas question de modifier la réforme. "On l’a déjà revue. Le Parti socialiste et la FGTB ne veulent rien changer à l’état de la Wallonie. Les recettes socialistes pendant plus de 30 ans ont mené à ce qu’est la Wallonie aujourd’hui. Les indicateurs ne sont pas bons. Je ne vois pas pourquoi la Wallonie n’a pas pu faire ce que la Flandre a fait. Nous sommes en retard en tout."

Optimisation de l’argent public

Le vice-président du gouvernement wallon veut optimiser l’utilisation de l’argent public. "Le meilleur moyen d’assurer une solidarité envers celles et ceux qui sont dans des situations de souffrance et passent entre les mailles du filet de la sécurité sociale, c’est d’augmenter l’activité et les richesses produites en Wallonie. C’est de se tourner vers l’extérieur et créer davantage d’emplois non-marchands dans les pouvoirs locaux, mais aussi dans le secteur marchand. Il faut soutenir les indépendants, les artisans. Toutes celles et ceux qui osent, investissent et prennent des risques pour la Wallonie."

Même s’il reconnait qu’il y a eu de bonnes choses mises en place dans le Plan Marshall, il critique le fait que le PS aille chercher les informations auprès de la FGTB : "Quand j’entends le PS qui veut rendre certains services gratuits. Rien n’est gratuit, c’est l’argent de l’État et des Wallons et Wallonnes."

Selon lui, le climat social est un handicap pour l’image de la Wallonie à l’étranger, mais aussi en Flandre : "On doit rassurer nos entreprises. Le climat social n’est pas suffisamment apaisé."

Le ministre wallon souhaiterait que les politiques se détachent des messages syndicaux. "Il y a un an et demi, le MR est arrivé au gouvernement wallon. Après 15 jours, le patron de la FGTB demandait de changer d’attelage pour former une coalition avec le PTB."

Confédéralisme : non merci

Alors que Bart De Wever souhaite mettre en place le confédéralisme, il ne trouvera pas de partenaire en le MR. "Le confédéralisme n’est pas la solution. Il faut continuer à mettre en œuvre la 6e réforme de l’État. Si j’assume le bilan du MR et de la N-VA, je ne supporte pas des discours où l’on bande les muscles, où l'on est arrogant", confirme Pierre-Yves Jeholet.

Selon le ministre wallon, il faut une culture de la responsabilité en Wallonie. "Je crois en la Wallonie, il faut retrousser nos manches pour prendre notre destin en mains. Il ne faut pas compter sur d’autres régions, notamment la Flandre. "