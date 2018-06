Pierre-Yves Jeholet:"Il faut donner une image d'ouverture de la Wallonie après l'épisode du Ceta"

Le ministre wallon de l'Economie et de l'Emploi Pierre-Yves Jeholet (MR) a profité de la mission économique princière en Argentine et en Uruguay pour vanter les mérites de sa région et améliorer sa réputation à l'étranger. "Après l'épisode du Ceta (l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, NDLR), il faut donner une image d'ouverture de la Wallonie. Nos entreprises doivent s'internationaliser", préconise-t-il. L'attention des ministres belges présents en Amérique du Sud se focalise désormais sur les négociations pour un traité similaire avec les pays du Mercosur.

Les exportations wallonnes, qui ont augmenté de 8% l'année dernière, se font essentiellement en Europe actuellement. Il faut dès lors se tourner vers les pays émergents et accompagner les entreprises et PME à travailler à l'international, estime Pierre-Yves Jeholet, sur le chemin du retour vers la Belgique. "La Flandre exporte davantage vers de tels pays. Il ne faut pas être frileux. Nous avons de l'expertise."

Il cite notamment le savoir-faire des entreprises dans les secteurs des biotechnologies, de la logistique ou de l'industrie pharmaceutique.

Accord avec les pays du Mercosur

L'épisode du Ceta, lors duquel la majorité wallonne d'alors PS-cdH avait tardé à donner son accord de ratification au gouvernement fédéral, attirant tous les yeux européens et canadiens sur elle, a été "mauvais" pour la Wallonie, lui donnant une image "protectionniste", déplore le ministre libéral, désormais au pouvoir avec le parti humaniste. Depuis lors, les exportations avec le Canada ont tout de même augmenté de 118%, souligne-t-il.

Il y a donc tout intérêt à avoir un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur (Marché commun du sud), souligne-t-il. L'Argentine, par où est passée la mission économique emmenée par la princesse Astrid, fait partie de cette zone. Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders y a constaté une même volonté d'ouverture et de moins de protectionnisme.

"Nous avons fait des progrès gigantesques grâce au Ceta. Mais il faut bien sûr fixer des limitations très strictes et vérifier l'impact sur les différents secteurs concernés. Nos entreprises en bénéficient en tous les cas de façon très importante et veulent avoir beaucoup plus d'accès à l'extérieur de l'Union européenne", analyse-t-il.

Un sommet entre l'Europe et les pays du Celac (Communauté d'Etats latino-américains et Caraïbes) aura d'ailleurs lieu à Bruxelles les 16 et 17 août.