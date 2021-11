Pierre-Yves Dermagne (PS) sur la vaccination obligatoire : les syndicats appelés à "trouver des solutions alternatives"

Pierre-Yves Dermagne, le ministre de l’Economie et du Travail était l’invité de François Heureux et de Thomas Gadisseux dans Matin Première ce lundi. Le vice-Premier socialiste s’est exprimé sur la manifestation contre les mesures sanitaires qui a eu lieu hier dans les rues de la capitale. 35.000 personnes se sont déplacées. A lire aussi : Manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles : 44 arrestations, des véhicules et mobiliers urbains endommagés " C’est quelque chose que l’on doit pouvoir regarder dans les yeux, qu’on doit pouvoir entendre et à qui on doit pouvoir répondre " souligne Pierre-Yves Dermagne. Et celui-ci de plaider pour un " débat public de qualité ". Et continuer de convaincre. " On doit continuer de présenter les choses de façon rationnelle, factuelle. Avec aussi des éléments statistiques ". Faire preuve d’humilité, aussi : " Dire aussi qu’on ne sait pas tout. Cette crise nous appelle à être humble. Toutes et tous : commentateurs, politiques, experts… et dire qu’il y a des choses qu’on ne connaît pas encore ". Un appel à "l’humilité", certes, mais pas sur la question des bienfaits de la vaccination. Pour le ministre, le vaccin fonctionne et reste primordial. Cette crise nous appelle à être humble

Une place pour la "réflexion"… Et l’accord conclu au fédéral ce vendredi va dans ce sens. Dès le premier avril, les contrats (numéro d’enregistrement) des membres du personnel médical qui ne se seraient pas fait vacciner seront suspendus. " Jusqu’au moment où la personne suspendue se soit fait vacciner ou jusqu’au moment où cette obligation vaccinale soit levée ". Une décision franche du comité de concertation, justifie Pierre-Yves Dermagne, qui nuance : " avec décision qu’on a voulu, au parti socialiste, la moins sûre, la moins stricte possible. Avec une possibilité de retour en arrière, qu’avec la suspension du contrat, les gens puissent revenir in fine dans l’institution de soin. C’était essentiel de ne pas mettre fin directement automatiquement au contrat de travail. Et de laisser la chance à ceux qui doutent encore aujourd’hui de la nécessité de se faire vacciner d’avoir un temps de réflexion ". A lire aussi : Vaccination obligatoire des soignants : le forcing du PS sur une alternative irrite ses partenaires de majorité Pour celui qui hésite, qui est en attente d’une vaccination, à partir du 1er avril ce sera donc la possibilité de bénéficier de trois mois de chômage temporaire. Suivi de six semaines supplémentaires " pour celui qui décide de s’inscrire dans un trajet vers la vaccination ". Sinon, ce sera " la possibilité de demander la suspension de son contrat de travail ". Un "retour en arrière" sera donc toujours possible, selon le Rochefortois. C’était essentiel de ne pas mettre fin directement automatiquement au contrat de travail

…et pour la "concertation"

Les syndicats, eux, expriment plutôt leurs craintes sur une possible pénurie de personnel soignant à cause de cette obligation vaccinale. Le ministre, qui plaide pour une revalorisation salariale et une amélioration des conditions de travail ("C’est dans le programme de ce gouvernement […] il faut maintenant le concrétiser") Nous nous sommes battus pour mettre des moyens supplémentaires importants dans le cadre de la sécurité sociale et du secteur des soins de santé Dans le cadre de la "gestion de crise" et sur le sujet de l’obligation vaccinale, Pierre-Yves Dermagne en appelle à une " réelle concertation sociale " avec les partenaires sociaux et les représentants du patronat. Et ce afin de " leur laisser la possibilité de trouver des propositions alternatives. Les partenaires sociaux ont donc la possibilité de donner leur avis mais aussi de faire des contre-propositions". A lire aussi : Accord sur la vaccination obligatoire du personnel soignant : "De la pantalonnade" (CNE), "on se trompe de débat" (SETCA), des actions prévues lundi Des mesures modifiables donc, mais qui ne remettent pas en doute les bienfaits de la vaccination. " Je comprends qu’il y ait des doutes, je comprends qu’il y ait des déceptions. Ce n’est pas la solution. Mais c’est la seule, bonne solution pour lutter contre le coronavirus ! " Les partenaires sociaux ont la possibilité de donner leur avis mais aussi de faire des contre-propositions

Vaccination obligatoire pour tous ?

Et la question de la vaccination obligatoire pour tous de rester aussi primordiale aux yeux du socialiste. Pierre-Yves Dermagne qui laisse également la porte ouverte aux discussions. " Une question aussi fondamentale, aussi difficile, aussi sensible que celle-là doit faire l’objet d’un débat. " A lire aussi : Vaccination obligatoire pour tous : un débat au Parlement avant la fin de l’année Pierre-Yves Dermagne plaide donc pour " une réelle concertation sociale ". " Ce débat nous devons l’avoir, car nous savons que nous allons encore devoir vivre avec ce virus pendant des mois voire des années. On ne peut pas se limiter à des mesures de court terme. " Une question aussi fondamentale, aussi difficile, aussi sensible que celle-là doit faire l’objet d’un débat Des mesures "à long terme" dont fait partie la vaccination obligatoire de toute la population.

Un accord au forceps

Le point de vue plus politique, maintenant. Tous les trois sont revenus sur le fil des événements concernant l’accord sur la vaccination obligatoire du personnel soignant, négocié au forceps vendredi dernier, après un blocage dû à un changement de cap du PS dans le courant de la semaine. "Rétropédalage" socialiste ? L’accord conclu lundi dernier a-t-il été " déchiré " par le parti socialiste ? " Lundi soir il y a un accord-cadre. Avec encore des éléments à clarifier " souligne le vice-Premier. Statut des fonctionnaires, médecins, personnel soignant, les indépendants… Il explique ensuite qu’entre le lundi soir et le mardi soir, une concertation avec les syndicats a eu lieu. " Les cabinets des ministères de Frank Vandenbroucke, Petra de Sutter et le mien ont rencontré les syndicats ". Selon lui, pour entendre aussi les remontées du terrain. Un texte conclu au fédéral qui a donc été changé par la suite et dont le ministre " assume le fait qu’on ait modifié le texte pour qu’il soit plus conforme aux attentes du secteur ". Des " sensibilités du terrain " répercutées par le président du parti socialiste Paul Magnette.

Une droite musclée Pierre-Yves Dermagne justifie les changements dans l’accord au sein de cette Vivaldi tiraillée : " Je rappelle que la position initiale des partis de droite sur la vaccination obligatoire du personnel soignant, c’est de vouloir les sanctions les plus dures possibles, pas de droit au chômage temporaire et licenciements pour faute grave, sans droit aux allocations de chômage ". Un rétropédalage des socialistes qui pose quand même la question de la valeur de la parole donnée à la table fédérale. Le ministre de gauche de tacler le président du parti de droite : " Vous savez quand on parle d’expression de président de parti, j’ai entendu il y a quelques jours le président du MR (Georges-Louis Bouchez, ndlr) expliquer qu’il cherchait une " majorité alternative " pour contrecarrer la sortie du nucléaire. Un point fondamental de l’accord de la Vivaldi… " Dans ce cas-ci, le changement d’avis du PS de la semaine dernière ne serait pas du même acabit : "On est dans quelque chose de particulièrement sensible d’un point de vue sociétal. On doit pouvoir tenir compte des sensibilités du terrain tout en gardant le cap." Et l’objectif, selon lui, est que la toute grande majorité de la population soit vaccinée le plus rapidement possible. On est dans quelque chose de particulièrement sensible d’un point de vue sociétal

Télétravail

Le vice-Premier ministre a également signalé dans l’interview que des contrôles seront effectués dans le cadre du retour au télétravail obligatoire quatre jours par semaine (puis trois à partir de la mi-décembre). Le ministre de l’Emploi précise néanmoins que l’accent sera mis dans un premier temps sur la sensibilisation, avant le temps des sanctions.

