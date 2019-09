Pierre-Yves Dermagne, ministre des Pouvoirs locaux: "Il faut faire la clarté sur les opérations de Nethys"

En commission au Parlement de Wallonie, Pierre-Yves Dermagne, ministre PS des Pouvoirs locaux, s’est étonné des projets de cessions de participation de Nethys dans Voo, Win, Elicio et les Editions de l’Avenir et la prise de participation d’Enodia, nouveau nom de Publifin, intercommunale 100% publique dans Brutélé. "J’ai pris connaissance de ces dossiers par la presse."

Les incertitudes autour des cessions de Nethys

Pierre-Yves Dermagne fait trois constats. Malgré les récentes réformes du Code de démocratie locale, il apparaît, dit-il, que l’intercommunale Enodia, actionnaire à 100% de Nethys n’a pas jusqu’à ce jour été consultée de manière adéquate sur les projets de cession des actifs de Nethys. "Il ne m’est pas possible non plus de juger si une procédure ouverte et de pleine concurrence est ou a été mise en œuvre par Nethys dans le cadre de ces opérations." Et de rajouter que l’information disponible fait état de conflits d’intérêts potentiels dans le chef de différents intervenants. Et là, il vise les cessions évoquées de Win et d’Elicio à François Fornieri, toujours administrateur de Nethys.

Il faut faire la clarté

Pour y arriver, Pierre-Yves Dermagne ne parle plus d’envoyer un commissaire spécial. Après concertation, Pierre-Yves Dermagne a demandé à son administration une mission de contrôle et d’investigation sur la base du Code de démocratie locale et de la décentralisation. Les réponses aux questions du ministre Dermagne sont attendues pour vendredi prochain. Mais "cela, dit-il, ne porte pas préjudice à mon droit d’exercer mes pouvoirs de tutelle sur les actes et décisions d’Enodia et de Nethys".