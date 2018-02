Pierre-Yves Dermagne: "L'avenir de Moreau n'est plus au sein de Nethys et de Publifin"

Pierre-Yves Dermagne, chef du groupe PS au Parlement wallon, était l'invité de la Première mercredi matin. Il revient sur le scandale du GIAL, cette ASBL qui gère le parc informatique de la ville de Bruxelles.

Une situation qui n'est pas normale selon lui: "Je pense qu’il y a quelque chose de problématique. Je rappelle que cette affaire n’a pas été révélée par un journaliste ou par une dénonciation quelconque. C’est le fruit d’un audit, commandité par l’échevin PS de l’informatique et président de l’ASBL, qui, quand il est entré en fonction, a souhaité clarifier l’ensemble des processus et des contrats."

"Clarifier et mettre les choses à plat"

Aujourd’hui Pierre-Yves Dermagne considère que les choses ont été pointées et qu'elles ont été clarifiées, ce qui n'avait pas été le cas lors des précédentes enquêtes juridiques lancées par l'ancienne présidente de l'ASBL. "Je pense que ça s’inscrit dans la volonté du nouveau Bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, de remettre les choses à plat."

"En 6 mois on peut dire que les résultats sont là puisqu’il y a une réduction de plus de 450 mandats, une diminution des structures publiques, des ASBL. Il y a un cadastre des mandats et des contrats de gestion avec l’ensemble des structures paracommunales qui a été réalisé et qui est en train d’être finalisé", précise-t'-il.

Tout un système qui a été mis en lumière

Une affaire qui a révélé cette "constellation" autour de la ville de Bruxelles, avec ces différentes ASBL qui géraient des missions publiques et qui sortaient, en partie, du contrôle public. C’est tout un système qui a été mis en lumière.

"Ce n’est pas propre à la ville de Bruxelles: on l’a vu avec d’autres pouvoirs locaux, qu’ils soient communaux ou provinciaux. Historiquement, on a créé des structures qui sortaient de l’administratif pour les gérer de manière plus rapide, plus souple et pour parfois éviter l’application stricte de la législation sur les marchés publics."

L’objectif, selon lui, n’était pas de placer les administrateurs dans les conseils d’administration. "C’était plutôt pour permettre une gestion souple, que ne permettait pas encore la gestion communale classique."

"C’est vrai que ces situations-là ont pu générer des situations problématiques et contestables. Il faut y mettre fin aujourd’hui."

Publifin, une affaire qui dure.

Pierre-Yves Dermagne considère que Publifin, "c’est une histoire qui dure en tout cas."

"Mais je prends acte des décisions prises ces derniers jours. On voit que les choses avancent dans le bon sens. Il y a des décisions fortes qui ont été prises, sur le sort à réserver au management, sur la sortie de certaines activités du giron Publifin. J’aurais préféré que ces décisions soient prises plus rapidement, mais je suis aussi conscient que l’on travaille dans un environnement complexe", ajoute-t-il.

Je pense que l’avenir de Stéphane Moreau n’est plus au sein de Nethys et de Publifin

Les décisions vont, selon lui, "dans le sens d’une sortie de Stéphane Moreau et des autres personnes concernées."

Négociations avec MR/CDH

Le PS veut lancer des propositions pour gérer cette bonne gouvernance en Wallonie. La coalition MR/CDH veut revoir les règles électorales pour les prochaines élections. Pour cela, ils ont besoin d’une majorité spéciale, du soutien de l’opposition, notamment du PS.

"On est tout à fait prêt à en discuter. Mais on a certaines exigences et nous voulons apporter d’autres sujets qui nous apparaissent plus essentiels comme la limitation des rémunérations perçues par les mandataires publics, le décumul total pour les bourgmestres et échevins des villes de plus de 50.000 habitants, la parité totale au sein des collèges communaux et provinciaux."

Il espère pouvoir trouver un terrain d'entente et que chacun fasse un pas vers l'autre. "Pour l’instant on a pas eu un accueil très chaleureux de la part du Ministre-Président de la Wallonie, Willy Borsus."