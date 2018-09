Photovoltaïque : la fin de la bulle ?

Le gouvernement wallon s’est mis d’accord, après des mois de discussions, sur un plan pour faire face à la bulle créée par le soutien au photovoltaïque. De 2009 à 2011, le gouvernement wallon (PS-cdH-Ecolo) a excessivement subsidié le photovoltaïque via des certificats verts. Résultat : une bulle de plus de 2 milliards a éclaté. Une dette qui a provoqué l’apparition d’une surcharge (13,82 €/MWh) sur la facture des Wallons.

Le ministre de l’Energie, le libéral Jean-Luc Crucke, a proposé un plan comportant plusieurs mesures, dont la plus spectaculaire est un prêt bancaire de près de 2 milliards d’euros qui permet d’étaler jusqu’en 2038 le paiement de cette énorme dette. L’opposition a réagi avec scepticisme à cette annonce. Paul Furlan, ancien ministre socialiste de l’Energie, estime que "la bulle des certificats verts sera plus grosse après Crucke qu’avant lui. Désormais, on fera appel au secteur bancaire. Dans le panel de solutions possibles, le gouvernement a choisi la plus coûteuse".

Plusieurs questions restent encore nébuleuses, comme le traitement réservé auprès de 80 000 propriétaires de panneaux lésés (passage des certificats verts de 15 à 10 ans).

