Photovoltaïque en Flandre : boom des ventes de batteries domestiques

Les batteries domestiques se vendent comme des petits pains en Flandre. Cette année, sur les dix premiers mois, il y a eu 30 fois plus de batteries installées qu’en 2020, selon les chiffres de l’Agence flamande de l’Energie et du Climat consultés par nos confrères de la VRT . 11.000 installations déjà, contre 227 l’an dernier.

Une batterie domestique Tesla © 2015 Getty Images/ David McNew DAVID MCNEW / AFP

La suppression de ce compteur inversé rend la production d’électricité photovoltaïque moins intéressante en Flandre. On estime que les propriétaires de panneaux ne consomment que 30% de l’électricité qu’ils produisent, le reste, jusqu’à 70%, est injecté sur le réseau. Une batterie domestique permet de conserver cette électricité et de l’autoconsommer plus tard. C’est la première raison de cet engouement pour les batteries domestiques.

L’investissement est important : au moins 5000 euros, installation et TVA comprise. Qu’il faut rentabiliser. Un simulateur existe pour calculer cela.

Des primes sont également disponibles en Flandre (avec l’aide de l’Union européenne), jusqu’à 2550 euros. Mais le montant de cette prime est plafonné et va diminuer dès la fin de cette année, jusqu’à disparaître totalement en 2025. Cette modification des conditions d’octroi de la prime provoque donc un rush, d’autant que la procédure a été allégée.

L’augmentation des tarifs de l’énergie aussi. De même que la promotion de la vente de ces batteries domestiques, activement proposées par les installateurs de panneaux photovoltaïques.