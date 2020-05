Photos des coulisses, bêtisier : voici à quoi ressemble le 1er mai digital des politiques

Oubliez les barbecues, les bars et les soirées sous chapiteaux. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et de l’interdiction d’organiser de grands rassemblements populaires, ce 1er mai n’aura pas ses habituels accents festifs. Une tradition est néanmoins respectée: les discours. Les leaders syndicaux et politiques s'expriment aujourd'hui exceptionnellement en ligne, généralement sur des plateformes digitales comme Facebook ou Youtube. Tout cela chamboule donc l'organisation habituelle de ce 1er mai au sein des partis politiques qui ont accepté de partager les coulisses de cet événement particulier cette année. PS : Paul Magnette seul face à un cameraman Paul Magnette, assis dans une salle vide au siège du parti socialiste, enregistre son discours. L'image tranche radicalement avec celle de la traditionnelle photo devant une salle pleine à craquer de militants. Devant lui pour ce 1er mai, il n'y a cette fois qu'un cameraman. Et pour respecter les règles du confinement, celui-ci porte un masque et reste à distance de l'homme politique.

Ce jeudi soir, le PS avait déjà rassemblé ses différentes fédérations sur la toile. Et à 11 heures ce 1er mai, les avalanches de discours se sont succédées. Sur la thématique "Loin des yeux, près du cœur", le PS était en mode "action commune", avec aux côtés du président Paul Magnette, le secrétaire général de Solidaris Jean-Pascal Labille et le président de la FGTB Robert Vertenueil. "La crise a mis en lumière les failles du système économique actuel. Osons ensemble les bases d’un monde plus juste, plus solidaire et plus durable", indique le parti socialiste.

Quant à la FGTB, hier déjà, elle avait alimenté un site spécialement créé pour l’occasion, "Place de la solidarité", avec les vidéos postées par ses différentes centrales professionnelles. Dans l'une d'elles, le secrétaire général de la FGTB wallonne, Thierry Bodson, feint de s'interroger sur l'après-coronavirus, dans un langage fleuri: "On recommence tout comme avant ou on leur dit merde ?" MR : Sophie Wilmès et Georges-Louis Bouchez ensemble mais en respectant les distances Au MR, le président Georges-Louis Bouchez et la Première ministre Sophie Wilmès ont rendu hommage "à celles et ceux qui se battent au quotidien pour préserver notre santé, assurer notre sécurité, et permettre à notre société de fonctionner" et ont souhaité mettre en évidence les mesures de crise prises par les différents gouvernements auxquelles le parti est associé.

Le mouvement réformateur s'est organisé lui aussi pour mettre en place son premier congrès digital. Lors de sa préparation, Georges-Louis Bouchez et la Première Ministre ont enchaîné leur discours devant le même pupitre, au siège du parti. Ils ont ensuite été interviewés en live pour répondre aux questions des militants. Entourés d'une équipe technique, Sophie Wilmès, qui a opté pour un look décontracté, et Georges-Louis Bouchez ont voulu montrer qu'entre eux aussi, la distanciation sociale a été respectée.

PTB : "Bella ciao" chanté par les militants et best of de Raoul Hedebouw Le PTB, auquel s'est aussi associé le président de la FGTB Robert Vertenueil, a mis à l’honneur les "héros qui font tourner la société", les travailleurs restés sur le pont depuis le début de la crise. Pour ce 1er mai, en l'honneur à "ces héros" comme le dit le parti, le PTB a lancé un appel aux citoyens pour participer à une reprise de la chanson "Bella Ciao", considérée depuis 1963 comme un hymne à la résistance dans le monde entier. Un appel suivi par plus de mille personnes et dont le résultat a été également publié sur les plateformes digitales.

Quant à Raoul Hedebouw, il a lui aussi diffusé son discours sur Facebook notamment. Enregistré depuis chez lui, ce discours lui a visiblement valu quelques problèmes techniques qui ont mis les nerfs du chef de groupe du PTB à la Chambre à rude épreuve. En témoigne le best of que le PTB a publié sur Youtube.

Ecolo : une table ronde virtuelle Enfin, à 14 heures, Ecolo organise une table ronde autour de ses coprésidents, avec la volonté de mettre particulièrement en avant des femmes, des travailleuses de terrain, des "héroïnes des premières lignes médicales".

Le cdH et DéFI n'organisent quant à eux pas d'événements particuliers avec ses représentants et leurs militants en ce 1er mai. Un message écrit leur est adressé sur les plateformes digitales pour leur souhaiter une bonne fête du travail et rendre également hommage à ceux qui contribuent à la lutte contre le coronavirus chaque jour. Confiné chez lui comme le reste de la population, le président de DéFI, François De Smet, a profité de ce 1er mai pour rédiger quelques lignes sur son blog concernant les conséquences du Covid-19 sur le rapport de chacun au travail. Depuis son bureau, François De Smet nous également envoyé cette photo, appuyant l'hommage à "toutes ces femmes et tous ces hommes des métiers dits invisibles, et qui font tourner notre société depuis deux mois".

