Philippe Tome, le créateur de Soda et du "Petit Spirou", est décédé

Le scénariste belge de bande dessinée Philippe Tome est décédé à l'âge de 62 ans, ont annoncé dimanche sur internet "Les Amis de Spirou". Il était notamment le créateur de la série "Le Petit Spirou" et de "Soda".

"S'il y a un paradis pour les auteurs de Spirou, Rob-Vel, Jijé, Franquin et Nic viennent d'accueillir un nouveau. C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre la mort de Philippe Tome survenue hier à l'âge de 62 ans. (...) Les Amis de Spirou présentent leurs condoléances à la famille et aux amis de cet immense auteur", ont écrit sur leur page "Les Amis de Spirou".

Philippe Vandevelde, dit Philippe Tome, est né le 24 février 1957 à Bruxelles.

Aux éditions Dupuis, avec Janry, il a repris et animé la série Spirou et Fantasio de 1982 à 1998. En 1987, Tome, fasciné par la ville de New York, imagine "Soda", une série policière mêlant action et humour. La même année, Tome et Janry imaginent les histoires du "Petit Spirou". Il conçoit graphiquement plusieurs personnages de la série dont monsieur Mégot et l'abbé Langélusse.

"En compagnie de Janry, Tome a réalisé près de trente albums de "Spirou" (petit ou grand), mettant son imagination au service du groom le plus célèbre de la bande dessinée. On lui doit également des albums réalistes au goût américain tels que "Soda" ou "Berceuse Assassine"", peut-on lire sur le site des éditions Dupuis.