Philippe Lamberts sur le Brexit: "il n'y aura jamais de frontières physiques sur l'île d'Irlande"

Philippe Lamberts est membre écologiste du groupe de pilotage du parlement européen sur le Brexit. L'occasion d'évoquer avec lui les conséquences de cette impasse dans la négociation : "Theresa May a affirmé qu'elle voulait retirer le Royaume-Uni du marché intérieur de l'union douanière et en même temps elle nous dit qu'elle veut respecter l'accord du vendredi Saint qui a mis fin à la guerre civile en Irlande. Donc là suppression des frontières entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. C'est une contradiction insoluble, a moins bien sûr, pour l'Union européenne d'accepter de démonter son marché intérieur. Cela nous ne sommes pas prêts à le faire. Peut-être, que la solution, sera de maintenir le Royaume-Uni dans l'union douanière et de trouver alors des contrôles réglementaires en mer d'Irlande et de les faire digérer aux unionistes irlandais. Ce qui ne va pas être simple".

Scénario du "No Deal" ?

"Depuis le sommet de Salzbourg je crois que la probabilité d'un scénario du "no deal" a augmenté. Il se pourrait pour des raisons de lutte de pouvoir interne tant chez les travaillistes que les conservateurs, qu'il ne soit pas possible de trouver au parlement britannique une majorité pour signer un accord négocié. Alors c'est une sortie brutale qui aura lieu avec des dégâts des deux côtés et principalement pour les pays riverains du Royaume-Uni. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour trouver un bon accord, mais sans compromettre l'existence de notre marché intérieur".

Scénario du "délais supplémentaire"

"Si vous êtes un acteur économique et que vous devez prendre des décisions d'investissements, l'incertitude est quelque chose que vous détestez. Plus longtemps le Royaume-Uni ne sera pas clair sur ces décisions ultimes, plus les acteurs économiques qui veulent servir le marché européen décideront d'aller s'installer ailleurs. Cyniquement, et c'est le jeu que joue Emmanuel Macron, plus y de l'incertitude plus cela sert des pays comme la France, la Belgique ou d'autres. Je ne trouve pas cela très sain".

Il y a une grande cohésion dans le camp des 27, mais l'Europe joue en ce moment une partie à hauts risques. "La prolongation de la période de transition est inéluctable. On ne va jamais négocier nos relations futures en 21 mois et on le savait dès le départ. On prolongera cette période de transition sans doute de plus que 12 mois, mais cela n'enlève pas que nous devons avoir des garanties absolues dans le traité de séparation que nous signerons pour le jour du Brexit. Garanties formelles qu'il n'y aura pas de frontières physiques avec des contrôles sur l'île d'Irlande".

Vague verte en Europe ?

Partout en Europe, les formations traditionnelles de droite et de gauche perdent du terrain au profit du populisme et du nationalisme. Et ces derniers jours, au Luxembourg, lors d’élections régionales allemandes et chez nous en Belgique, les écologistes engrangent des succès. Et si les Verts s’avéraient être l’autre alternative européenne ? "Le vote écologiste est de plus en plus un vote d'adhésion. Nous ne voulons pas d'un système qui soit seulement là pour adapter notre continent au système de la mondialisation. Clairement un système qui est construit sur l'exploitation de la planète et des gens au profit à court terme de quelques-uns n'est pas quelque chose que nous pouvons soutenir. C'était déjà le sens de la démission de Nicolas Hulot, il y a un mois. Il voulait rappeler que l'on ne peut continuer la mondialisation néolibérale et en même temps réussir la transition écologique. On ne peut pas faire les deux, c'est donc l'un ou l'autre".

Radicaux, jusqu'où?

"Il faut aller à la racine et changer l'ADN du système néolibéral que nous connaissons. Il faut changer le système et non l'adapter à la marge. On a trop longtemps été dans une écologie d’accompagnement, on doit revenir à une écologie de transformation systémique. Nous sommes radicaux dans le projet et réformistes dans la méthode".

Alliances ?

"Ecolo est un acteur adulte, personne ne dicte nos alliances. Ce qui guide nos alliances en premier c'est la question du pourquoi faire, puis du programme et surtout du fait qu'on ait réellement besoin de nous en majorité. Nous n'avons d'exclusives avec personne, nous pourrions faire des majorités avec le PTB, si nous pouvons être d'accord sur un programme réaliste. Je fais une différence entre l’extrême droite qui joue le nous contre eux et la gauche qui ne peut pas être classifiée de la même chose. Notre grande différence avec l'extrême gauche, c'est que souvent ils sont eurosceptiques, nous nous serons toujours pro-européen".