Philippe Goffin : "On ne peut pas contester qu'il y a un risque d'un conflit mondial pour le moment "

Il s’était déjà dit "gravement préoccupé" par la situation en Irak et dans la région après la mort, dans un raid américain, du puissant général iranien Qassem Soleimani et d'un dirigeant du mouvement paramilitaire irakien. Aujourd’hui, invité sur le plateau de Matin Première, le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, précise ne pas exclure un conflit mondial: "On ne peut pas contester qu’il y a un risque d’un conflit mondial pour le moment. Malheureusement pour l'instant, on est dans les mots, les insultes, dans des actes,... Il faut que ça s’arrête ". Et pour que stoppe cette escalade, Philippe Goffin appelle les différents acteurs du conflit à "privilégier la voix de la diplomatie".

Les prisonniers belges en Irak sont-ils toujours sous contrôle?

Hier, Le Parlement irakien a demandé l'expulsion des troupes de la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis et dont fait partie la Belgique. "Le gouvernement irakien doit s'efforcer de mettre fin à la présence de troupes étrangères sur le sol irakien et leur interdire d'utiliser ses terres, son espace aérien ou ses eaux pour quelque raison que ce soit", peut-on lire dans la résolution prise au terme d'une session extraordinaire du Parlement. Plus de 5000 militaires américains sont actuellement déployés en Irak. Ils sont notamment chargés de la surveillance des prisons en Irak où sont détenus des prisonniers belges. Mais suite à cette résolution et à l'annonce de la coalition antidjiahadiste de suspendre le combat contre le groupe EI, Philippe Goffin ne cache pas qu'il s'agit là d'une réelle difficulté: "C'est un signal inquiétant"; précisant tout de même que cette résolution n’est en aucun cas contraignante. Bref: "Pour le moment, la situation est sous contrôle ", assure-t-il. Mais va-t-elle le rester encore longtemps? La question, assure-t-il, n'est pas à l'ordre du jour...

Appel à la prudence pour les Belges sur place

Face à "cet engrenage qui est en train de s’installer", Philippe Goffin appelle les Belges en Irak à une extrême prudence : "On est en contact avec nos nationaux et ce qui est donné comme conseil, c’est de ne pas se mêler à des manifestations, à des regroupements". "Tout voyage en Irak est déconseillé " ajoute le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la Défense qui présidera la Conseil de sécurité de l’ONU en février.