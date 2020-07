Philippe Close sur l'annulation de la foire du Midi : "On a tout fait pour la maintenir, mais mon boulot est de ne pas tergiverser"

Philippe Close dit comprendre cette colère. "On a tout fait. Depuis le mois de mai on nous demande d’annuler cette foire. Depuis le mois de mai on tient bon, avec le Collège de la Ville, car on sait qu’elle fait partie de l’ADN de Bruxelles". La foire, âgée de 130 ans, rythme selon lui l’été des habitants de la capitale. Elle permet aussi à plus de cent familles de vivre. Familles qui n’ont pas de revenus depuis plus de six mois.

Philippe Close déplore cette fermeture mais s’y soumet : "On avait mis des protocoles extrêmement stricts. Mais après, il y a la décision du CNS, il y a l’épidémie qui reprend principalement à Anvers – on n’a pas encore ce rebond à Bruxelles-. C’est mon boulot de ne pas tergiverser". Le bourgmestre assure qu’il va aller voir les forains aujourd’hui et tenter avec eux quelles suites donner à cette décision. "On va voir comment on pourra indemniser une partie", déclare-t-il. La Ville pourra leur venir en aide ("c’est notre boulot"), mais Philippe Close espère que les autres niveaux de pouvoir mettront aussi la main au portefeuille pour aider les forains.

"Que veulent tous ces gens ? C’est travailler. C’est ça leur révolte". Pour Philippe Close, cette décision d’interdire la foire est difficile. Et d’ajouter : "C’est toujours plus simple d’interdire. Le boulot d’un bourgmestre de Bruxelles, c’est de faire des choses. De construire sa ville. De donner envie de sa ville. Si vous ne faites rien, vous n’avez pas de critiques. Ou alors elles arrivent à la fin parce que vous n’avez rien fait". Le mayeur dit se battre depuis des mois, notamment pour essayer d’apporter de la vie dans les quartiers et l’attractivité de la capitale.

►►► À lire aussi : Suivez l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique avec ces graphiques mis à jour quotidiennement

Concernant la foire du Midi, pourrait-on essayer de la maintenir quand même, en disséminant par exemple les attractions dans la ville pour en faire une sorte de "parcours forain"? Pour le bourgmestre, il faut respecter la décision du CNS (la fermeture), et ce n’est pas si facile : "Malheureusement, on ne peut pas faire d’événement public de plus de 200 personnes. Mais je compte agir pour aider les forains, ils ont toute ma considération". Pour les commerces alimentaires, la ville à autoriser des emplacements un peu partout en ville (baraques à frites ou à croustillons…). Mais "130 attractions, c’est difficile à disséminer sur la ville, tout en maintenant les règles sanitaires". Un grand huit est en effet plus compliqué à changer d’emplacement qu’une baraque à frites. De plus, selon lui, l’attractivité de la foire vient aussi du fait que les attractions sont rassemblées. "Il ne faut pas se voiler la face, on n’arrivera pas à disséminer 130 attractions sur la région", avoue-t-il.

Cibler et faire adhérer

35.000 emplois dépendent de l’Horeca à Bruxelles. Demain, comment va-t-on gérer cette crise sociale ? Le bourgmestre s’en inquiète. Pour lui et pour un retour à la normale le plus rapide possible en évitant un reconfinement et une mise à l’arrêt du pays, il faut notamment mettre l’accent sur le traçage. "Il faut absolument qu’on soit beaucoup plus ciblé. Le tracing pour ça est fondamental. Il faut mener de plus grandes campagnes de testing. On a les labos, on a l’expérience… Il faut les multiplier, c’est ce que l’OMS préconise".

A lire aussi : Coronavirus, témoignage d’un cafetier : "l’heure de fermeture directement proportionnelle au respect des règles de sécurité"

Pour Philippe Close, les Belges en général comprennent les mesures. Mais il faut qu’ils continuent à les faire y adhérer. L’important est là aussi.