Philippe Close (PS): "Moi, j'ai félicité Charles Michel pour sa désignation"

A l'instar de Paul Magnette, candidat au scrutin européen, mais qui ne siègera pas à Strasbourg, Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, est un des rares socialistes à avoir adressé des félicitations à Charles Michel après sa désignation mardi à la tête du Conseil européen: "Nous avons fréquenté les mêmes bancs à l'université, a-t-il expliqué sur Matin Première. Moi, je lui ai adressé mes félicitations, je lui ai envoyé un SMS, j'estime que quand un Belge accède à une haute fonction politique, quelles que soient nos divergences politiques, il faut le féliciter".

Les commentateurs politiques ont en effet relevé qu'aucun président de parti francophone n'avait adressé de félicitations à Charles Michel après sa désignation. Ni Elio Di Rupo ni Maxime Prevot ni Jean-Marc Nollet n'ont tweeté, ce dernier adressant ses félicitations à la libération de la capitaine du Sea-Watch Carola Rackete ou... à la victoire de l'équipe féminine de basket au championnat d'Europe.

La seule à avoir tweeté est l'autre co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi qui a estimé que "la N-VA perd donc son meilleur allié" en Belgique. Pour le chef de file francophone du PTB Raoul Hedebouw, Charles Michel se voit promu à "l'Europe de l'inégalité et de la concurrence" après avoir été sanctionné dans son pays pour avoir mené une "politique d'austérité anti-sociale".

Les relations du MR avec les autres formations politiques - singulièrement le PS et Ecolo - sont particulièrement tendues depuis la participation des réformateurs depuis 2014 à un gouvernement fédéral largement minoritaire dans la partie francophone du pays.

Les principales félicitations en Belgique sont venues des représentants du MR et de Flandre mardi soir, notamment des présidents de l'Open Vld et du CD&V, Gwendolyn Rutten et Wouter Beke, mais également de leurs homologues au sp.a et chez Groen John Crombez et Meyrem Almaci. Des félicitations ont également émané des rangs de la N-VA.

Quelques autres personnalités francophones ont également félicité M. Michel, parmi lesquelles l'ex-président du cdH Benoît Lutgen et la cheffe de groupe cdH à la Chambre Catherine Fonck.