Philippe Close : "Le 30 juin Bruxelles aura une place Patrice Lumumba"

Interrogé sur La Première ce mardi, le bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Close a annoncé : "Le 30 juin Bruxelles aura pour la première fois une place Patrice Lumumba. Cela passe lundi au conseil communal, et on est extrêmement fier de reconnaître ça. Je pense que la communauté d'origine congolaise attendait ce geste depuis longtemps. C'était un tabou en Belgique. Et je suis très fier d'être le bourgmestre qui ait permis cela. Ce sera devant le square du Bastion à l'entrée du quartier Matonge, sur le territoire de Bruxelles-Ville. Ce n'est pas une grande place, mais on voulait une entrée symbolique. On a rencontré beaucoup d'associations. Je suis très fier de ce geste important, qui permet de tourner une page importante de l'histoire de Belgique. On s'est mis d'accord avec nos collègues d'Ixelles pour trouver le meilleur endroit et je trouve que c'est un geste important".