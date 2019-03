Philippe Close: "Inclure le Climat dans la Constitution est un symbole dont la société a besoin"

Dimanche soir, les manifestants ont installé leurs tentes dans ce qu’on appelle, la zone neutre, située rue de la Loi. Mais, puisque toute manifestation est interdite dans cette zone, les policiers ont dû déloger les manifestants. Lundi matin, ceux-ci ont réinstallé leurs tentes, à quelques mètres de là, place du Trône.

« Nous avons toléré une partie de cette manifestation, dimanche soir. Mais, notre rôle, avec la Police, était de protéger la zone neutre. Et, je pense que nous avons trouvé un bon équilibre en les déplaçant Place du trône », a réagi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. Et si la mobilisation citoyenne continue dans les rues de Bruxelles, « nous verrons bien ce qu’il se passera. Je n’ai pas l’habitude de gérer les problèmes avant qu’ils n’arrivent », a-t-il déclaré.

« L’adoption de la loi climat, un symbole dont la société a besoin »

En tant que socialiste, il a également réagi sur le débat autour de la révision de l’article 7 bis, de la Constitution. Révision qui doit être adoptée ou non, ce matin, par les députés en Commission Révision de la Constitution et à laquelle le PS a déjà dit oui. Philippe Close a réaffirmé la position favorable de son parti.

« Oui, je suis pour une révision de l’article 7 bis de la Constitution. La Constitution est le marqueur de notre société et, inscrire les objectifs climatiques dans la Constitution démontre l’envie qu’à notre pays d’avancer sur la question de la lutte contre le dérèglement climatique. »

Mais, même si la révision de la Constitution est adoptée, la loi Climat doit encore passer par le vote en séance plénière de la Chambre. Et pour cela, il faut une majorité des 2/3 et une majorité dans chaque groupe linguistique. Mais, il n’y a pas d’accord sur ce point-là.

La Loi Climat n’est-elle donc pas enterrée ? Pour le bourgmestre, « cette loi doit voir le jour très rapidement. Et il est important, dans cette campagne, que chaque politicien dise ce qu’il veut et quelle société il veut. Le vrai débat est là ». Enfin, les objectifs et les méthodes sont mentionnés. Mais, concrètement, quelles sont les mesures à prendre ? Comment va-t-on accompagner la transition énergétique ?

« Ce n’est pas un niveau de pouvoir qui détient la solution sur la question climatique. C’est une coalition commune qui réunit également différentes compétences. Quand on parle climat, cela englobe l’environnement, l’économie, mais surtout le social. Les premières victimes du climat sont les personnes précarisées. » Et il cite, en exemple, les logements sociaux, à Bruxelles, qui sont, une passoire énergétique et le budget débloqué par la ville de Bruxelles pour les rénover et les isoler.

La Ville de Bruxelles, pas la seule à payer pour la rénovation du stade

En tant que bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close a aussi réagi à l’annonce de l’Union belge sur le dossier de la rénovation du Stade Roi Baudouin. Une rénovation que les représentants du monde du football belge disent soutenir. Ce qui réjouit le bourgmestre, mais qui payera la facture du lifting du stade belge chiffrée à 200 millions d’euros ?

« Ce dossier doit être saisi par le gouvernement fédéral pour réunir l’ensemble des acteurs. Et, je suis prêt à aider le monde du football, mais il doit comprendre qu’il existe aussi d’autres priorités pour la ville de Bruxelles, comme l’enseignement et les soins de santé. Et, je pense aussi que le monde du football doit comprendre qu’il doit contribuer financièrement à cette rénovation. »