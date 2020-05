Phase 2 du déconfinement: un Conseil national de sécurité se réunit dès 9h00 (direct dans la journée)

Un nouveau Conseil national de sécurité, réunissant les différents niveaux de pouvoir en Belgique, se réunit dès 9h00 ce mercredi. L'objectif ? Préciser les contours de la phase 2 du déconfinement, qui doit débuter lundi 18 mai.

Gros point à l'ordre du jour: le retour partiel sur les bancs de l'école des élèves de sixième primaire et de sixième secondaire, dans le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Les écoles s'y préparent depuis des jours, mais ont déjà prévenu qu'elles pourraient ne pas être prêtes, notamment en ce qui concerne la distribution de masques aux enseignants et élèves. Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC), qui fédère l’ensemble des pouvoirs organisateurs des écoles du réseau catholique en Fédération Wallonie-Bruxelles, recommande ainsi à ces écoles de ne reprendre que le mardi 19 mai.

Certaines communes wallonnes comme Morlanwelz et Chapelle ont même annoncé le report des cours de l’enseignement primaire communal à septembre, jugeant les mesures du Conseil national de sécurité "impraticables".

Marchés, contacts sociaux, culture

La réouverture partielle des écoles sera donc Le sujet sensible discuté par le CNS ce matin.

Mais d'autres décisions seront attendues. Plusieurs professions attendent de savoir s'ils pourront bien reprendre leur activité ce lundi, comme les marchands ambulants dans les marchés, les coiffeurs, les tatoueurs.

Au niveau culturel, les musées devraient pouvoir ouvrir leurs portes sous conditions. Et un plan de déconfinement du secteur est sur la table. Sophie Wilmès a confirmé que la reprise des activités sera bien à l’ordre du jour ce mercredi.

Côté sportif, les entraînements collectifs pourraient reprendre lundi.

Enfin, niveau contacts sociaux, pas de grande décision attendue ce mercredi, puisque du lest avait déjà été lâché la semaine dernière, avec l'autorisation d'inviter quatre personnes chez soi. "Il faut le temps de voir comment cela évolue. Une semaine, ce n’est pas suffisant. Je ne veux pas donner de faux espoirs", a expliqué Sophie Wilmès mardi.

Cependant, plus de personnes devraient être autorisées à assister aux mariages et funérailles.

Le Conseil national de sécurité sera suivi d'une conférence de presse, à suivre en direct sur La Une et sur Auvio.