Phase 2 du déconfinement : marchés, sport, coiffeurs, mariages... les détails de la conférence de presse du CNS

– La reprise progressive des cours dans des conditions strictes d’organisations pour le primaire et le secondaire. Le maternel reste fermé. Les conditions de reprise ayant été largement expliquées, la première ministre a surtout tenu à rassurer les parents.

La conférence de presse à l’issue du Conseil national de sécurité a commencé à 13h30. La première ministre a d’abord fait un point sur la situation suite à l’élargissement des contacts sociaux et à l’ouverture des commerces. Pour Sophie Wilmès : "Cela s’est bien passé dans l’ensemble et dans tout le pays."

– En matière de culture : les musées et certains bâtiments pourront ouvrir leurs portes le 18 mai s’ils mettent en place une billetterie en ligne et prennent des dispositions pour éviter les effets de foule. Pour le reste, un rapport sera soumis au groupe d’experts pour le déconfinement d’ici la fin de la semaine.

- Coiffeurs, esthéticiennes et autres métiers de contacts : peuvent reprendre sur rendez-vous uniquement, avec un masque de protection et en respectant les distances entre clients.

- Les marchés peuvent reprendre avec maximum 50 marchands et l’accord des autorités locales. Il faut respecter les distances de sécurité, un plan de circulation, le port du masque est obligatoire pour les vendeurs et leur personnel et recommandé pour les clients.