Phase 2 du déconfinement : le Conseil national de sécurité est en cours (direct dans la journée)

Rentrée des classes : un appel à plus de sérénité

Gros point à l’ordre du jour : le retour partiel sur les bancs de l’école des élèves de sixième primaire et de sixième secondaire, dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Les écoles s’y préparent depuis des jours, mais ont déjà prévenu qu’elles pourraient ne pas être prêtes, notamment en ce qui concerne la distribution de masques aux enseignants et élèves. Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC), qui fédère l’ensemble des pouvoirs organisateurs des écoles du réseau catholique en Fédération Wallonie-Bruxelles, recommande ainsi à ces écoles de ne reprendre que le mardi 19 mai.

Certaines communes wallonnes comme Morlanwelz et Chapelle ont même annoncé le report des cours de l’enseignement primaire communal à septembre, jugeant les mesures du Conseil national de sécurité "impraticables".

A l’entrée du Conseil national de sécurité, le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a lancé un appel à plus de sérénité : " C’est d’abord la santé qui prime, nous ne prendrons jamais le moindre risque, même si le risque zéro n’existe pas. Mais tout est fait pour que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions. Et il ne faut pas rajouter, comme certains le font, de la peur aux craintes et à l’anxiété que les citoyens ont déjà aujourd’hui. Il faut un retour progressif et partiel à la vie normale, y compris dans les écoles."