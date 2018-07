Peur des sanctions chez les policiers: les syndicats réclament davantage de respect

Au lieu de brandir des sanctions disciplinaires, les autorités dirigeantes et politiques devraient faire davantage confiance au personnel de police, réagit vendredi Vincent Houssin, du syndicat VSOA Police (pendant flamand du SLFP). Selon un audit de la police de Louvain, relayé par Het Laatste Nieuws, certains agents de police ont tellement peur de plaintes ou de sanctions qu'ils n'osent pratiquement pas intervenir sur le terrain. "La pression sur la police est bien trop élevée. Par contre, le respect a disparu", estime Thierry Belin, secrétaire national du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS).

Les contrôles excessifs sont généraux et ne se limitent pas à Louvain, souligne Vincent Houssin. "Les policiers sont les criminels les plus surveillés du pays (...). Bodycams (des caméras corporelles, ndlr), écoutes des conversations téléphoniques au dispatching... Tout cela est instauré soi-disant pour des raisons de sécurité mais en réalité, les personnes sont constamment contrôlées et sous la menace de sanctions disciplinaires." Résultat: les policiers appliquent les ordres à la lettre, sans plus prendre d'initiative, déplore le syndicaliste.

"Tournés en ridicule", "insultés"...

Le SNPS dénonce pour sa part que les policiers ne "sont plus seulement tournés en ridicule, insultés et humiliés mais ils sont également placés sous un contrôle strict d'au moins quatre services de contrôle".

"Les insultes, les coups et blessures, les menaces de mort et les meurtres de policiers restent souvent sans suite", accuse également Thierry Belin, regrettant que la condamnation de tels actes se limite souvent à des "mots ou de belles promesses".

Tout comme Nicholas Paelinck, chef de corps de la zone Westkust (La Panne/Coxyde/Nieuport) et président de la Commission permanente de la police locale, Vincent Houssin plaide pour l'instauration d'un seul service de contrôle pour la police, qui œuvrerait sous les ordres du ministère de l'Intérieur. Un changement de mentalité auprès des autorités serait également nécessaire, afin qu'elles fassent davantage confiance au personnel.

Le SNPS appelle lui le ministre de l'Intérieur à "entreprendre de toute urgence des actions (...). La police est un des piliers de notre démocratie et pas le défouloir sur lequel chacun peut cracher son venin". "Pauvre Belgique", conclut-il.