Peu de changement de coalition dans les provinces wallonnes

Ce vendredi, les nouveaux conseils provinciaux, fruit des élections du 14 octobre, seront installés partout en Wallonie. Mais toutes les coalitions n'ont pas encore été bouclées dans les cinq provinces wallonnes.

Dans la province du Luxembourg, la majorité sortante CDH-PS a été reconduite. Dans le Brabant wallon, la coalition MR-PS qui était en place depuis 6 ans, est également confirmée. À Liège, où l'institution provinciale a été directement impactée par l'affaire Publifin, le PS et le MR, tous les deux en baisse mais qui restent les deux partis les plus importants de la province, vont également poursuivre leur coalition.

Dans le Hainaut, on discute toujours

Aux dernières nouvelles, le PS, parti dominant de la province, poursuit ses contacts avec les autres formations. Mais, sauf immense surprise, le choix se portera soit sur le MR, le partenaire actuel, soit sur Ecolo qui talonne désormais les libéraux en sièges... Pour beaucoup, le MR a les faveurs du pronostic. Mais, apparemment, ce vendredi, pour la rentrée du conseil provincial, il n'y aurait toujours pas, même si ce n'est pas une obligation, de majorité constituée.

En province de Namur, c'est toujours le suspense

La coalition sortante MR-CDH a perdu le 14 octobre sa majorité. Elle ne compte plus que 18 sièges sur 37. Du coup, le seul changement de coalition en Wallonie sera sans doute en province de Namur. Le MR et le CDH se disent toujours soudés et sont à la recherche d'un partenaire indispensable pour décrocher cette majorité. Et aucune porte n'est fermée sauf à l'égard du PTB, nous explique-t-on au MR. Ce troisième partenaire pourrait donc être Défi, le PS ou Ecolo. Mais à l'égard des Verts, au MR, on ne cache pas son "énervement". Pour les libéraux, Ecolo mettrait sur la table des demandes pas vraiment faisables à court ou moyen terme. Résultat, dans la province de Namur, c'est toujours le blocage.