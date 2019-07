Petites mythologies flamandes: "La soi-disant fermette flamande est une reconstruction idéalisée"

Jan Baetens, co-auteur des "Petites mythologies flamandes" - © RTBF

Le Flamand est de droite. Mythe ou réalité ?

"Personnellement, je ne crois pas du tout que le Flamand serait fondamentalement plus de droite que le Francophone. Le vote de droite du Flamand est en partie un vote anti-establishment. Du côté francophone, lorsqu'on s'oppose au système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on vote PTB. Tandis qu'en Flandre, on a le choix entre le PTB et tout ce qui gravite autour du Vlaams Belang. Mais je crois que c'est un phénomène passager. Je ne pense pas que, dans 5 ans, le résultat des élections sera toujours le même.

Par ailleurs, le vote Vlaams Belang est un phénomène de plus en plus rural. Mais quand je dis "rural", ce n'est pas du tout "paysan". Il s'agit d'un électorat, de classe moyenne plutôt supérieure, qui quitte la ville et qui tente de reconstruire à la campagne une sorte d’éden qui n'a, au fond, jamais existé. La croyance en cet éden typiquement flamand est l'une des trente mythologies que nous analysons dans notre livre.

On s'imagine que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents vivaient dans une sorte de paradis terrestre qui se serait perdu, qui aurait été détruit par les progrès de la civilisation industrielle. Apparemment, certains types de Flamands ont du mal à s'adapter à cette nouvelle civilisation, cette nouvelle culture urbaine, urbanisée.

C'est un repli sur soi, un refus du monde extérieur. On fuit le bruit, on fuit la modernité. On fuit en quelque sorte l'autre. La soi-disant fermette flamande est une reconstruction idéalisée de la ferme des grands-parents et des arrière-grands-parents."

Un mythe flamand tenace dans l'esprit des Francophones ?

"Beaucoup de Francophones en Belgique continuent de penser que les Flamands sont multilingues, qu'ils parlent français, anglais, voire d'autres langues. C'est un mythe. L'enseignement du français en Flandre actuellement est exécrable, les résultats sont grotesques. Les jeunes Flamands ne sont plus capables ni de lire, ni de comprendre, ni de parler français. On doit accuser l'enseignement, mais il n'y a pas que l'enseignement. Il est clair que ce mythe-là est un mythe qui a vécu.

Le Flamand de moins de 40 ans - j'exagère peut-être un peu, mais c'est clairement un phénomène générationnel - n'est plus capable de s'exprimer correctement en français. Ce n'est pas parce que Bart De Wever parle bien français que tous les Flamands le font aussi. J'en profite pour lancer un appel. Je pense que la généralisation des écoles d'immersion sur tout le territoire belge rendrait d'énormes services, non seulement à notre pays, mais à tous les Belges."