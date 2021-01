Petit(e) ami(e), travail, études, courses : quand suis-je autorisé à sortir de Belgique? Et comment le prouver?

Les voyages non essentiels seront interdits pour les résidents belges pendant le mois de février, du 27 janvier au 1er mars, a-t-on appris ce vendredi lors du comité de concertation de ce 22 janvier.

Mais qu'est-ce qu'un voyage non-essentiel? Puis-je voyager pour rencontrer mon amoureuse? Et pour aller à un mariage? Comment puis-je le prouver? Nous avon tenté de répondre à vos questions:

Quels sont les voyages qui seront encore autorisés?

Seuls les déplacements essentiels sont autorisés. Concrètement, il s’agit des motifs suivants.

Raisons familiales impérieuses

Regroupement familial

Visites à un conjoint ou partenaire qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où des preuves plausibles d'une relation stable et durable peuvent être fournies

Déplacements liés à la co-parentalité, mariages civils et religieux, funérailles ou crémations (des alliés ou proches). Raisons humanitaires

Les déplacements pour des raisons médicales et la poursuite d’un traitement médical

Assistance à une personne plus âgée, mineure, handicapée ou vulnérable

Visite à des proches en soins palliatifs

Raisons d’étude

Les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui participent à un échange dans le cadre de leurs études

Les chercheurs ayant un contrat d'hébergement

Frontaliers

Déplacements liés à la vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées en Belgique

Raison professionnelles pour l’exercice de l’activité professionnelle

Divers

Les soins aux animaux, les déplacements dans le cadre d’obligations juridiques (si elles ne peuvent pas être accomplies de façon numérique), les réparations urgentes pour la sécurité d’un véhicule et les déménagements sont également considérés comme essentiels.

Puis-je voyager pour rencontrer une fille/un mec rencontré sur Internet?

En principe, non. Les voyages seront autorisées pour rencontrer un "partenaire qui ne vit pas sous le même toit", mais uniquement dans la mesure où des preuves plausibles d'une relation stable et durable peuvent être fournies. Pas question de franchir la frontière pour rencontrer votre rendez-vous Tiner, donc.

Comment ça se passe pour les non-résidents qui arrivent en Belgique?

Le Comité de concertation souhaite que tout non-résident qui voyage vers la Belgique, se fasse à nouveau tester à son arrivée en Belgique, en plus du test négatif obligatoire préalable à son départ. Il pourra s’agir d’un test PCR ou d’un test antigénique rapide.

Est-ce que si c'est un voyage essentiel, je dois observer une quarantaine à mon retour?

Oui, ça reste la règle pour tout déplacement de plus de 48 heures, ainsi que le double test au 1er et 7ème jour. A noter que pour les personnes arrivant du Royaume-Uni ou d'Irlande, résidents belges ou non, la quarantaine est obligatoire quelle que soit la durée du séjour en Belgique. A partir de ce lundi 25 janvier, tous les voyageurs venant du Royaume-Uni, d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Sud devront respecter une quarantaine de dix jours, avec un test PCR au premier et au septième jour, et les non-résidents qui souhaitent venir en Belgique devront présenter un double test PCR, au début et à l'arrivée.

Combien de temps dois-je observer la quarantaine à mon retour?

La durée de la quarantaine est passée de 7 à 10 jours.

Comment va-t-on contrôler ?

"Il n'est pas possible de surveiller les frontières en continu, mais la police veillera bien à contrôler l'interdiction" a déclaré la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden sur le plateau de VTM Nieuws. "Nous comptons sur la compréhension des citoyens que ces mesures sont nécessaires", a-t-elle déclaré. La police mettra sur pied un plan d'action dès samedi pour encadrer les contrôles.

Les personnes qui se rendent en Belgique et en reviennent doivent être en possession d'une déclaration sur l'honneur. Un modèle de formulaire sera fourni par la ministre de l'Intérieur. La déclaration sur l'honneur doit être liée au " Passenger Location Form " des passagers et être étayée par les documents nécessaires.

"La police peut vérifier si la déclaration correspond à la réalité." a déclaré Annelies Verlinden. S'il y a des skis sur le toit d'une voiture, la police aura la puce à l'oreille, a-t-elle ajouté.

Qu'est-ce qu'on risque si on franchit la frontière pour un voyage considéré comme non-essentiel?

Des amendes pourraient être infligées aux contrevenants. Ces amendes seraient dans la lignée de celles actuellement de mise dans le cadre des mesures anti-coronavirus, selon la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.