Peter Mertens (PTB) et Tom Van Grieken (Vlaams Belang) posent côte à côte : MR et Ecolo réagissent

Sourire pour Tom Van Grieken, version plus mesurée pour Peter Mertens, les deux hommes côte à côte fixent l’objectif du photographe, le tout dans un environnement verdoyant. Une photo appelée à illustrer une interview conjointe, mais cette proximité apparente entre les présidents du Vlaams Belang et du PTB fait polémique, donnant du grain à moudre à ceux qui considèrent que ces deux partis appartiennent "au même registre populiste et dangereux pour notre pays", dixit Georges-Louis Bouchez, le président du MR.

Cela fait de nombreuses années que le @MR_officiel tente de faire comprendre que le PTB et le Belang appartiennent au même registre populiste et dangereux pour notre pays. Certains leur ont pourtant donné la vice présidence de la @RTBF Enfin un revirement ? #PresidenceMR #begov https://t.co/v5q3AkvXhZ

On l’a compris la réunion des deux présidents fait polémique côté francophone où le cordon sanitaire envers le Vlaams Belang est toujours d’application. Un sujet d’ailleurs évoqué au cours de l’interview. "Anormal" pour Tom Van Grieken, Peter Mertens lui botte en touche, "je ne vais pas dire ce que les médias devraient faire. J’ai accepté ce débat, car le Vlaams Belang est le deuxième parti en Flandre", précisant tout de même, "ce n’est pas évident pour moi. Je n’aime pas leurs points de vue fascistes. Je suis un antifasciste coriace".

►►► À lire aussi : C'est quoi le cordon sanitaire? Que se passerait-il s'il n'était plus respecté ?

Mais pour le patron du PTB, la montée de l’extrême droite, tant en Belgique qu’en Europe, est une réalité contemporaine. "Je ne veux pas le nier. Mais je veux surtout écouter la volonté des électeurs. Ils ne se sentent souvent pas écoutés. C’est un grand déficit démocratique" se justifie Peter Mertens. Un homme visiblement embarrassé à l’idée de se confronter au patron du Belang. Dans le "making of" de l’interview, le journaliste Paul Cobbaert évoque "une aversion presque physique entre les deux hommes" qui, convoqués au départ pour un passage en revue de l’année politique, se sont finalement livrés à "un duel acharné".

PTB et Vlaams Belang même combat ?

Pour Peter Mertens l’amalgame entre les deux parties n’a aucune raison d’être, il en veut pour preuve la question sensible de la pauvreté. "Le Vlaams Belang dit aux gens que le réfugié syrien en est la cause. Ce n’est pas le cas. La cause pour nous c’est la pension trop basse ou la maison de retraite privatisée trop chère". Et Tom Van Grieken de lui rétorquer, "les deux sont liés l’un à l’autre. La migration coûte de l’argent, et cet argent ne peut pas être dépensé pour notre peuple".

Après s’être écharpés sur la responsabilité du Vlaams Belang dans l’incendie du centre d’asile de Bilzen, puis sur une éventuelle scission de la Belgique, le journaliste ose cette question : "Y a-t-il quelque chose que vous appréciez l’un chez l’autre ?". "Non" répond d’emblée Peter Mertens. S’ensuit cet échange entre les deux hommes.

Van Grieken : "Vous êtes si dur, Noël signifie pourtant la paix sur terre, non ? N’y a-t-il vraiment rien que vous trouviez agréable chez moi ?"

Mertens : "Je suis diamétralement opposé à vous et à votre parti."

Van Grieken : "C’est une différence fondamentale entre vous et moi. Je peux faire une distinction entre la personne et le parti. Par exemple, j’apprécie que vous meniez le même combat depuis 30 ans. Vous n’osez pas dire une telle chose. Pour vous, je suis une mauvaise personne".

Mertens : "Je pense que vous êtes un homme dangereux".