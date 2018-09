Peter Mertens (PTB): "Des listes dans 80 villes et communes, deux fois plus qu'en 2012"

Peter Mertens, le président du PTB, est l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 1er septembre sur La Première. Il présente les objectifs et les priorités de son parti en prévision des élections communales d’octobre.

Premier objectif pour le parti : être présent dans deux fois plus de villes et communes qu’il y a six ans, pour ces communales. "Nous voulons marcher à notre propre tempo, ne pas aller trop vite et construire quelque chose de sérieux sur le terrain aussi", explique Peter Mertens.

Invité à préciser à quoi ressemblerait une ville gérée ou cogérée par le PTB, Peter Mertens dit regretter les politiques instaurées depuis de nombreuses années dans les grandes villes. "Avoir voulu tout faire pour attirer les capitaux et le tourisme était une erreur", selon Peter Mertens. Selon lui, cette politique "a conduit les populations locales à devoir faire face à des hausses de loyers, ce qui les a chassés des grandes villes".

Pauvreté, loyer, mobilité

La lutte contre la pauvreté et contre les hausses de loyers figurent aussi parmi les priorités du parti pour les élections communales. Quand on lui parle mobilité, c’est vers le transport public que se tourne le président du PTB. "Il faut avoir une instance qui coordonne le grand Bruxelles pour avoir un transport public qui dessert le tout Bruxelles. On est pour que les gens quittent leur voiture, mais à condition d’alternatives efficaces".

Interrogé sur l’omniprésence dans les médias de Raoul Hedebouw (le porte-parole et député fédéral PTB), Peter Mertens apporte cette réponse : "Nous avons notre Eden Hazard, Raoul, qui marque des buts."

L'invité du Grand Oral s'est prêté au jeu de la séquence "A la place de". Occasion pour lui d'enfiler le costume de Theo Francken, secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. "Son discours m’effraie, le fait qu’il soit au gouvernement m’effraie. Il sème la division", déclare le président du PTB..

Tête de liste à Anvers, Peter Mertens affrontera Bart De Wever, le président de la N-VA. "Le renverser, ce serait très bien quand même, non ?", lance-t-il.

Peter Mertens était interviewé par Béatrice Delvaux, Jean-Pierre Jacqmin et Jacques Cremers.