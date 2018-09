Peter Mertens: "Le PTB veut multiplier par trois le nombre de ses élus locaux"

Fin du rassemblement Manifiesta à Bredene ce dimanche. Fin de deux jours de grande fête de la Solidarité, à l'initiative pour la 9ème fois consécutive de la Médecine du Peuple et de "Solidaire", une fête qui sert aussi cette année de tremplin politique pour la rentrée du PTB avec en ligne de mire les prochaines élections communales du 14 octobre.

12.000 personnes ont fait le déplacement ce week-end. L'occasion ce dimanche notamment d'entendre le discours du président du PTB, Peter Mertens qui y a lancé la campagne électorale nationale du parti.

Le parti de gauche se montre très ambitieux pour ce scrutin local : "Nous nous attendons à une percée dans plusieurs villes et communes. Nous voulons multiplier par trois le nombre de nos élus locaux, que ce nombre passe de 50 à 150, et percer dans des villes comme Gand, Hasselt, Louvain et Malines, Bruxelles-Ville, Namur, Verviers , Mons. Et, bien sûr, continuer à grandir à Liège, à La Louvière, à Charleroi et à Anvers".

Avec pour objectif, insiste Mertens, de "sanctionner la politique antisociale du gouvernement fédéral dans l'isoloir et secouer la politique locale". Le PTB qui revendique le titre de "rebelle au coeur rouge". Avec pour priorités lutte contre la pauvreté et des logements abordables avec un loyer maximum de base.

Le président du PTB qui a souligné que jamais - notamment après l'affaire Schild en Vrienden - son parti ne pourrait envisager d'entrer dans une coalition avec la N-VA, y compris au niveau local. Ce qui tombe plutôt bien puisqu'à priori la N-VA ne compte pas le lui proposer ! Et Peter Mertens d'appeler John Crombez (sp.a) et Meyrem Almaci (Groen) à "donner le même signal sans aucune ambiguïté".