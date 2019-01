Peter De Roover (N-VA) sur les "jeudis pour le climat": "Des conséquences néfastes lorsqu'on rate des cours"

Le jeudi, c’est le jour des questions orales à la Chambre. Manifestation des jeunes pour le climat oblige, Charles Michel a été assailli de questions à ce sujet. La N-VA s’est montrée circonspecte à l’égard des absences injustifiées : Peter De Roover, le chef de groupe N-VA, trouve normal que les jeunes manifestent pour le climat mais dit-il, « en tant qu’ancien enseignant, je connais les conséquences néfastes lorsqu’on rate des cours. Cet aspect doit aussi être pris en compte. » A son tour, Raoul Hedebouw, pour le PTB, s’est lui exclamé : « Qui va payer la facture pour sauver la planète ? Pas question que ce soit les jeunes, les travailleurs et la classe moyenne. » Et du côté de Groen, on estime qu’il faut faire glisser l’impôt sur le travail vers l’écofiscalité et arrêter d’économiser sur les transports en commun. « Si vous faites cela, explique Meryem Almaci, nous serons votre partenaire. »

Et le Premier ministre ?

Il y a deux jours, Charles Michel a reçu des représentants de la coalition climat. Et cet après-midi, lors de la séance des questions orales à la Chambre, le Premier ministre a été interrogé sur ses intentions et projets. D’abord, a expliqué Charles Michel, il faut rappeler que du travail a déjà été mené par son gouvernement et par les précédents. Sous son gouvernement, dit-il, 5 milliards ont déjà été investis pour des investissements écologiques via les obligations vertes, il y a aussi les avancées pour les éoliennes off-shore en mer du Nord ou encore la loi sur la sortie du nucléaire…

Et pour l’avenir ?

Suite à sa rencontre avec des représentants de la coalition climat, Charles Michel explique qu’il faut examiner quelques propositions concrètes qui lui ont été remises. « Il faut mesurer l’impact de ces mesures et son financement. » Et le Premier ministre d’évoquer la suppression des chaudières à mazout. Un ménage sur 3 se chaufferait encore comme cela. D’où cette question : « comment mettre cela en œuvre sans pénaliser les citoyens financièrement ? » C’est le travail qui sera demandé au Bureau du Plan. Charles Michel rencontrera à nouveau des représentants de la coalition climat dans le courant du mois de février.