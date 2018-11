Peter De Roover, N-VA : " Le siège de notre démocratie se trouve à Bruxelles, et pas encore à Marrakech "

Le Premier ministre a dû affronter une nouvelle fois les questions des députés au sujet du Pacte des Nations Unies sur les migrations lors de la séance plénière à la Chambre. Signe de l’importance politique que revêtent aujourd’hui les tensions au sein de la majorité au sujet du Pacte, ce sont les chefs de groupes de la majorité et de l’opposition qui ont pris la parole. Charles Michel s’est vu poser pas moins de 13 questions à ce sujet.

La N-VA plus ferme que jamais

Une fois n’est pas coutume, c’est une question de la majorité au premier ministre qui était au centre de toute les attentions: celle du chef de groupe de la N-VA. Car au sujet de la signature de ce Pacte, le principal adversaire de Charles Michel se trouve sans doute dans les rangs de sa majorité.

Peter De Roover a utilisé un ton d'une agressivité inhabituelle de la part d'un membre de la majorité à l'intention du Premier ministre. Il s’est, en outre, montré particulièrement virulent au sujet du Pacte. Il n’a en revanche pas montré dans son intervention d’ouverture pour une solution négociée et a rappelé les réserves de son parti sur le fond du texte, comme sur la forme.

"Nous n’avons qu’une version anglaise du texte!", a commencé Peter De Roover. "On parle d’un pacte global ? Que signifie le terme global si les Etats-Unis et l'Australie se retirent?" Le chef de file des nationalistes au parlement a poursuivi en évoquant le "club" des états frileux à l'idée de signer le pacte, auquel plusieurs partis demandent de ne pas se rallier. "L’Autriche, la Hongrie ? Ils sont dirigés par des chrétiens démocrates ou des libéraux, je ne vois honnêtement pas ce qu’il y a d'infréquentable à cela. Le Pacte n'est pas contraignant? Si ce n'est effectivement pas le cas, alors je suggère qu'on n'y adhère pas", poursuit Peter De Roover. "Ceci est le lieu où nous déterminons la politique de migration. Le siège de notre démocratie se trouve à Bruxelles et pas encore à Marrakech."

L’opposition vise le Premier ministre

Kristof Calvo, chef de groupe Groen a donné le ton des questions de l'opposition en tentant de mettre une pression maximale sur le Premier ministre. "Vous devez faire ce qu’Angela Merkel a fait au Bundestag la semaine dernière. Elle a regardé l’extrême droite dans les yeux et a dit que ce n’était pas eux, mais les démocrates qui fixent la ligne politique ".

Ahmed Laaouej, chef de groupe PS, a mis en doute la crédibilité de la parole de la Belgique dans le concert des nations et celle de la fonction de Premier ministre. "Vous êtes à la croisée des chemins, monsieur le Premier ministre. Nous allons bientôt intégrer le Conseil de sécurité. Cela veut dire que la parole de la Belgique va être observée mot pour mot. (...) S’il vous plait, ne venez pas nous dire dans quelques heures que vous allez prononcer une déclaration interprétative, avec je ne sais quel autre chef d'Etat. Ne tombez pas dans ce piège. Parce que faire ça, ce sera finalement permettre à la N-VA de continuer à (...) se moquer de votre autorité".

"Est-ce que vous vous rendez compte que vous gouvernez avec un parti dont la position est directement dictée par celle du Vlaams Belang?", a lancé la cheffe de groupe du CDH. Catherine Fonck a donc appelé Charles Michel à réaffirmer l’engagement pris à la tribune de Nations Unies. "C’est ainsi que nous saurons dans quel camp vous êtes: celui des populistes ou celui des démocrates".

Pour Georges Gilkinet, chef de groupe Ecolo, ce débat a eu le mérite de la clarté. "Enfin, nous avons entendu la voix des partis de chacun des partis de la majorité au sujet du Pacte. Le franc est tombé au MR. Quoi que tardive, cette prise de conscience est peut-être salutaire".

Seules l’extrême droite (Vlaams Belang) et la députée dissidente des nationalistes, Veerle Wouters, ont appelé à ne pas signer le Pacte et encouragé la N-VA à persévérer dans son opposition au texte.

Charles Michel réaffirme sa volonté de respecter son engagement aux Nations Unies

Le Premier ministre a choisi de répondre d’emblée sur base du contenu du Pacte. "Un certain nombre de points du texte sont compatibles avec l’accord de gouvernement". Charles Michel a également réaffirmé sa volonté de signer le Pacte. "J’ai exprimé mon point de vue en septembre sur ce sujet. Mais il existe des débats dans la plupart des autre pays européens. Donc la responsabilité politique, ce n’est pas d’être intimidé par un énième effet de tribune ou effet de manche. La responsabilité du Premier ministre, c'est de mener le débat sur le fond en objectivant les arguments".

Le Premier ministre entend continuer à travailler en collaboration avec les autres partis du gouvernement et a rappelé l'importance du multilatéralisme aux yeux de la majorité. Une dimension multilatérale qui impose de travailler aussi en parallèle avec les autres gouvernements qui se posent le même type de question sur ce Pacte. "Je mesure le sens de l'engagement fait à la tribune de Nations Unies. Je suis déterminé à faire en sorte que l’image et la crédibilité de la Belgique, mais aussi l’efficacité de la politique de migration soient un réalité, et je m’y engage".