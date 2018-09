Peste porcine, transport, assurance autonomie: les détails du budget wallon 2019

Le gouvernement wallon a dévoilé ce samedi les détails de son budget 2019, bouclé dans la nuit entre vendredi et samedi. Cet accord budgétaire sera le dernier de la majorité MR-cdH avant les élections régionales du 26 mai 2019. Willy Borsus a d'ores et déjà qualifié ce budget d'"historique" car il devrait revenir à l'équilibre à l'horizon 2019.

Retour en détails sur les différents volets de cet accord budgétaire wallon.

24 millions d'euros pour subsidier les dégâts la peste porcine et la sécheresse

Le gouvernement wallon, dans le cadre de son conclave budgétaire 2019, a mobilisé 9 millions d'euros (1 million en 2018 et 8 millions l'an prochain) pour éradiquer la peste porcine africaine, qui s'est déclenchée mi-septembre dans le sud de la province de Luxembourg, et soutenir les secteurs touchés, dont les éleveurs porcins.

Quinze millions d'euros ont par ailleurs été dégagés pour faire face aux conséquences de la sécheresse exceptionnelle de cet été, a annoncé le ministre régional de l'Agriculture, René Collin (cdH). "La Wallonie s'était engagée à soutenir les éleveurs, au-delà de l'indemnisation du cheptel par l'autorité fédérale compétente. Différentes démarches ont déjà été entreprises afin de solliciter une intervention européenne. J'attends également, vis-à-vis de l'ensemble de la filière porcine wallonne, un geste fort de solidarité de la grande distribution", a précisé le ministre en marge de la présentation du budget régional.

Ce dernier a par ailleurs obtenu une enveloppe de 15 millions d'euros pour faire face aux conséquences de la sécheresse, reconnue comme "exceptionnelle" par l'IRM, qui a frappé la Belgique cet été. "L'introduction, auprès de l'administration, des procès-verbaux des commissions communales de constat de dégâts aux cultures permettra de mobiliser le Fonds des calamités agricoles", a précisé à ce sujet René Collin.

4 millions d'euros "sous condition" pour les transports en commun wallons

Les moyens de l'OTW -le nouvel Opérateur de Transport de Wallonie qui regroupe les cinq TEC et l'ex-SRWT- seront à nouveau indexés de 1% en 2019. Cela qui correspond à une enveloppe de 4 millions d'euros octroyée, "sous conditions", par le gouvernement wallon, a indiqué le gouvernement.

"Cette enveloppe de 4 millions d'euros pourra être éventuellement orientée vers la sous-traitance de services à des concessionnaires privés sous réserve des négociations sociales en cours au sein du groupe", a précisé le ministre wallon des Transports, Carlo Di Antonio (cdH).

Vendredi, le gouvernement régional avait donné 2 mois à la direction de l'OTW et aux syndicats pour parvenir à un accord sur la mise en place d'un service garanti au sein des transports en commun wallons, ce qu'avait immédiatement dénoncé la CGSP.

Outre cette enveloppe, le ministre Di Antonio a également obtenu 1 million d'euros pour le transport scolaire des enfants souffrant d'un handicap et un autre million pour améliorer la surveillance et les mesures de la qualité de l'air en Wallonie.

Les infrastructures revalorisées

Parallèlement, 20 millions seront consacrés à la réhabilitation des sites à réaménager, aux développements des zonings et aux ports dans le cadre du plan SOWAFINAL 3 et 30 millions ont été prévus pour soutenir le développement de projets économiques d'entreprises en lien avec le recyclage du plastique au sud du pays.

Au sein du Plan wallon d'Investissements, 35 millions ont par ailleurs été inscrits pour mettre en œuvre la vision FAST (Fluidité, Accessibilité, Santé/Sécurité et Transfert Modal), avec, entre autres, la création de lignes de bus rapides des périphéries vers les gares et l'organisation des autoroutes à vélo sur le réseau RAVeL.

La Wallonie mobilisera encore 10 millions d'euros pour l'amélioration et l'accélération des travaux de l'axe ferroviaire Bruxelles-Namur-Luxembourg.

Enfin, l'engagement, dans le budget 2019, de 170 millions d'euros permettra de lancer immédiatement le nouveau Plan Infrastructures 2019-2024. Dans cette enveloppe, 15 millions seront spécifiquement consacrés à la remise à niveau et à l'entretien des pistes cyclables.

17 millions pour préparer à l'assurance autonomie

Outre les indemnisations du secteur agricole et le financement du transport wallon, la Wallonie a prévu 17 millions d'euros pour préparer la mise en place de son assurance autonomie, dont 15 millions pour les Services d'Aide aux Familles et aux Aînés (SAFA) et 2 millions pour les Aides ménagères sociales.

Cinq millions d'euros ont également été prévus pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées 'cas prioritaires' en matière de handicap et un million supplémentaire pour la prévention santé liée au dépistage du cancer. "Le budget 2019 est à l'équilibre et je m'en réjouis car il permet d'envisager une reprise des compétences telles que les allocations familiales, les infrastructures hospitalières, etc. tout en assurant la poursuite du Plan wallon d'investissement, en préservant l'attractivité de la Wallonie et en consolidant de nombreux mécanismes de solidarité", s'est félicitée la ministre régionale de la Santé, Alda Greoli (cdH).

Selon cette dernière, les 17 millions alloués à l'assurance autonomie conduiront notamment à la création d'emplois locaux. Quant aux 5 millions consacrés à la prise en charge des 'cas prioritaires' en matière de handicap, ils permettront pour moitié de pérenniser les solutions trouvées pour les 60 cas urgents en attente de conventions en 2018, l'autre moitié étant réservée à de nouvelles solutions pour des cas qui se présenteraient en 2019.

Enfin, le conclave budgétaire 2019 a permis de dégager un million supplémentaire pour la prévention et la promotion de la santé, en particulier en matière de dépistage du cancer en Wallonie. Le premier volet de ce soutien vise à augmenter les moyens du centre de dépistage du cancer qui s'occupe pour le moment du dépistage du cancer du sein et du dépistage du cancer colorectal. Le deuxième volet, lui, sera consacré au dépistage du HPV (papillomavirus), très souvent à l'origine du cancer du col de l'utérus.