Peste porcine: le ministre wallon de l'Agriculture demande à l'APAQ-W de déposer plainte contre X

Dans un communiqué ce lundi soir, le ministre wallon de l’Agriculture, de la Nature et de la Forêt, René Collin, a annoncé qu'il avait demandé à l’APAQ-W, chargée de préserver et de défendre l’image de qualité de notre agriculture, de déposer plainte contre X.

Un million d'euros débloqué par la Région wallonne Un million d’euros sera débloqué par la Région wallonne pour financer le confinement et l'identification des bêtes malades ainsi que pour assurer les mesures de sécurité. C’est ce qu'a annoncé René Collin (cdH), ministre wallon de l'Agriculture au terme d’une réunion au palais provincial du Luxembourg ce mardi à 14h. La première partie de cette réunion a rassemblé différents représentants locaux : les 14 bourgmestres des communes concernées, commissaires des zones de police, représentant de l'AFSCA, le gouverneur de la province de Luxembourg et chefs de cantonnement du Département Nature et Forêts (DNF). Rien n’a toutefois été décidé pour le moment en ce qui concerne d’éventuelles indemnités pour les chasseurs, éleveurs et exploitants forestiers. >>À lire aussi: neuf pays suspendent leurs importations de porc belge Les différents acteurs de cette réunion espèrent pouvoir identifier le foyer de cette peste porcine au sein de la zone de confinement de 63 000 hectares. Une procédure de marché public est d'ailleurs déjà entamée pour poser éventuellement des clôtures lorsque ce périmètre plus restreint sera détecté.

Peste porcine : 1 million d'euros débloqué par la Région wallonne - © Tous droits réservés Par ailleurs, des affiches informatives seront apposées dès ce mercredi autour de la zone de confinement. Et pour communiquer le plus largement possible, le système Be-Alert sera actionné ce week-end. Marcheurs et touristes recevront donc un sms visant à assurer leur sécurité. Une conférence interministérielle se tiendra à Namur ce mercredi à 10h avec le ministre fédéral de l’Agriculture, Denis Ducarme (MR) et son homologue flamande Joke Schauvliege (CD&V).

L'AFSCA désigne une coordinatrice nationale L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a désigné ce mardi une coordinatrice nationale dans le cadre de la lutte contre le virus de la peste porcine africaine, dont un foyer a été découvert le 13 septembre dernier dans la province du Luxembourg. Le Docteur Myriam Logeot, experte vétérinaire auprès des directions "Santé animale" et "Relations internationales" de la DG Politique de contrôle de l'agence, assurera la coordination au niveau national des différents services administratifs. Mme Logeot sera ainsi le point de contact central pour les Régions, l'AFSCA et les institutions internationales. Elle sera par ailleurs chargée de s'assurer que l'information circule correctement entre les différentes parties prenantes, a annoncé le cabinet du ministre de l'Agriculture, Denis Ducarme, dans un communiqué. "L'objectif est d'éradiquer la maladie le plus rapidement possible. La préservation de la filière porcine et de ses élevages demeure notre priorité", a rappelé à cette occasion le ministre de tutelle de l'AFSCA.